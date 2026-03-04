Il palo di Darmian e l'errore di Valle: Como-Inter 0-0, se ne riparla al ritorno. Le immagini
Il palo di Matteo Darmian, abbastanza casuale perché nato da un cross. E poi, pochi minuti dopo, l'errore sotto porta di Alex Valle. Sono le due uniche emozioni di Como-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia terminata sul risultato di 0-0 allo stadio Sinigaglia. Un risultato che non soddisfa nessuno, e rimanda la questione alla gara di ritorno, in programma il 21 o 22 aprile a seconda degli incastri di calendario.
Non una serata da palpitazioni, insomma, lontana dal rotondo 4-0 rifilato dai nerazzurri agli avversari all'andata. È un risultato che tutto sommato va meglio a Cristian Chivu, concentrato sul derby di domenica. Mentre Cesc Fabregas rivendica un risultato diverso, l'uno a zero che sarebbe stato a suo giudizio più giusto.
Nelle immagini in calce, le foto più belle della partita del Sinigaglia. Nelle prossime ore Lazio-Atalanta, l'altra semifinale di ritorno della competizione.
