Coppa Italia, Inter fiacca e Como senza gol: si decide tutto al ritorno. Scelta di Chivu e Fabregas

Si chiude a reti inviolate il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como. Una partita dove ha prevalso la tensione, chi per il momento storico dopo 40 anni dall'ultima volta, chi invece offuscato dal pensiero del derby contro il Milan. I ragazzi di Chivu hanno lasciato a desiderare al Sinigaglia, con la miseria dello 0.06 di xG (Expected Goals, ossia i gol attesi in base alle chance avute) a riflettere invece le occasioni da gol ricavate ma non concretizzate dai lariani. Da Vojvoda a Nico Paz e Valle, alla fine il primo incrocio nel torneo è finito 0-0.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha analizzato la partita in conferenza stampa: "Ovviamente cambia un po' con l'andata e il ritorno. Non possiamo dimenticare che ci sono 180 minuti da giocare e gestire. Una partita molto tattica, le due squadre si sono rispettate abbastanza. Il palo di Darmian è stato fortunato, voleva calciare e non tirare. Quando giochi in 10 giorni contro Milan, Juventus e Inter e hai sempre avuto più occasioni, più di loro e gli avversari hanno avuto dei problemi... io sono orgoglioso di loro. Noi abbiamo fatto due mesi a giocare sempre, anche se non siamo stati preparati per questo. Peccato non si giochi settimana prossima, non ho mai visto una cosa così prima d'ora. Ora torniamo sulla Serie A, ma abbiamo guadagnato il diritto di giocarci la finale di Coppa Italia a San Siro. Se me l'avessi detto due anni fa in Serie B ti avrei detto difficile. Faremo il possibile per arrivare il 13 maggio all'Olimpico".

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha replicato in conferenza stampa: "Abbiamo dovuto fare di necessità virtù: con solo due attaccanti a disposizione non potevamo andare con la doppia punta, quindi abbiamo adattato Diouf e Frattesi. Venivamo dal Genoa ed abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, quindi merito ai ragazzi che l'hanno affrontata bene e che hanno dato il meglio per le condizioni in cui ci trovavamo. Abbiamo concesso poco ad una squadra che crea molto e noi abbiamo creato poco. Purtroppo abbiamo creato poco, un palo con Darmian. Alla fine abbiamo giocato entrambi per il pareggio perché, anche se siamo giovani, abbiamo capito che a volte è meglio pareggiare piuttosto che perdere".