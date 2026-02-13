Cremonese-Genoa, le probabili formazioni: De Rossi verso la conferma dell'undici visto col Napoli

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cremonese-Genoa (Domenica 15 febbraio, ore 15.00, arbitra Sozza, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Cremonese

Alcuni dubbi nella formazione di mister Nicola, che riparte dal collaudato 3-5-2. In difesa, davanti al portiere Audero, dovrebbe rientrare Terracciano in una linea difensiva completata da Baschirotto e Luperto. A centrocampo, Barbieri e Pezzella sulle corsie esterne (Zerbin è indietro nel ballottaggio), con Grassi affiancato dai nuovi Maleh e Thorsby. Verso la panchina sia Payero che Sanabria, con la coppia confermata di attaccanti Vardy-Bonazzoli.

Come arriva il Genoa

Poche novità per Daniele De Rossi in vista della sfida di Cremona. Il tecnico rossoblù dovrebbe confermare l’undici sceso in campo contro il Napoli con Bijlow in porta, Marcandalli e Vasquez braccetti difensivi con Ostigard al centro. Davanti alla retroguardia ci sarà come sempre Frendrup con Malinovskyi da una parte ed Ellertsson, in ballottaggio però col possibile debutto di Amorim, dall’altra. Gli esterni non si toccano e saranno Norton-Cuffy a destra e Martin a sinistra così come gli attaccanti restano Vitinha e Colombo. (da Genova, Andrea Piras)