Cremonese-Genoa di Serie A ricomincia da un 2-2

Dai 5 Cremonese-Genoa di Serie A sono arrivati altrettanti differenti punteggi. Fra il 1929-1930 e il 1994-1995, infatti, mai c’è stato un bis a livello di score. Nei primi 2 faccia a faccia ebbero la meglio i rossoblù. Mentre i grigiorossi hanno sempre colto punti negli ultimi 3 scontri diretti. Così il bilancio dei precedenti nel massimo torneo è in perfetto equilibrio: 2 affermazioni per parte, 1 segno X, 8 gol marcati dai Violini e 6 centri fatti dal Grifone. L’ultimo match di A? Nel 1994-1995, quando fu 4-1: Chiesa al 37’, Marcolin su rigore al 48’, penalty di Chiesa al 66’, doppietta di Tentoni fra il 76’ e l’89’.

Ma questa sfida ha ricordi anche in cadetteria, 6 match fra la metà degli anni Ottanta e la fine dei Novanta.

Dando uno sguardo a tutti e 11 gli incontri disputati ci accorgiamo che entrambe le squadre sono andate a rete negli ultimi 5 precedenti. Complessivi 15 gol per una media di 3/match. Non solo. Gli ospiti in rossoblù segnano dal 2-0 del 1988-1989 (Eranio al 78’ e Quaggiotto al 91’). Da quest’ultimo match ecco 7 Cremonese-Genoa di campionato.

Come arrivano a questo incrocio le due compagini?

Appaiate a 23 punti, con la Cremonese (5V – 8X – 11P con 21GF e 33GS) capace di coglierne 11 in casa (2V – 5X – 4P con 11GF e 15GS), mentre il Genoa (5V – 8X – 11P con 29GF e 37GS) ne conta 10 in trasferta (2V – 4X – 5P con 15GF e 19GS).

Entrambe vengono da un filotto di sconfitte, la squadra dell’ex Nicola da 3, la compagine di mister De Rossi da 2.

TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA (SERIE A E SERIE B)

11 incontri disputati

4 vittorie Cremonese

4 pareggi

3 vittoria Genoa

14 gol fatti Cremonese

11 gol fatti Genoa

LA PRIMA SFIDA A CREMONA IN CAMPIONATO

Cremonese-Genoa 1-2, 6° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A CREMONA IN CAMPIONATO

Cremonese-Genoa 1-1, 29° giornata 1998/1999