Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cremonese-Genoa di Serie A ricomincia da un 2-2

Cremonese-Genoa di Serie A ricomincia da un 2-2TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:41Le Statistiche
Redazione Footstats

Dai 5 Cremonese-Genoa di Serie A sono arrivati altrettanti differenti punteggi. Fra il 1929-1930 e il 1994-1995, infatti, mai c’è stato un bis a livello di score. Nei primi 2 faccia a faccia ebbero la meglio i rossoblù. Mentre i grigiorossi hanno sempre colto punti negli ultimi 3 scontri diretti. Così il bilancio dei precedenti nel massimo torneo è in perfetto equilibrio: 2 affermazioni per parte, 1 segno X, 8 gol marcati dai Violini e 6 centri fatti dal Grifone. L’ultimo match di A? Nel 1994-1995, quando fu 4-1: Chiesa al 37’, Marcolin su rigore al 48’, penalty di Chiesa al 66’, doppietta di Tentoni fra il 76’ e l’89’.
Ma questa sfida ha ricordi anche in cadetteria, 6 match fra la metà degli anni Ottanta e la fine dei Novanta.
Dando uno sguardo a tutti e 11 gli incontri disputati ci accorgiamo che entrambe le squadre sono andate a rete negli ultimi 5 precedenti. Complessivi 15 gol per una media di 3/match. Non solo. Gli ospiti in rossoblù segnano dal 2-0 del 1988-1989 (Eranio al 78’ e Quaggiotto al 91’). Da quest’ultimo match ecco 7 Cremonese-Genoa di campionato.
Come arrivano a questo incrocio le due compagini?
Appaiate a 23 punti, con la Cremonese (5V – 8X – 11P con 21GF e 33GS) capace di coglierne 11 in casa (2V – 5X – 4P con 11GF e 15GS), mentre il Genoa (5V – 8X – 11P con 29GF e 37GS) ne conta 10 in trasferta (2V – 4X – 5P con 15GF e 19GS).
Entrambe vengono da un filotto di sconfitte, la squadra dell’ex Nicola da 3, la compagine di mister De Rossi da 2.

TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA (SERIE A E SERIE B)
11 incontri disputati
4 vittorie Cremonese
4 pareggi
3 vittoria Genoa
14 gol fatti Cremonese
11 gol fatti Genoa

LA PRIMA SFIDA A CREMONA IN CAMPIONATO
Cremonese-Genoa 1-2, 6° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A CREMONA IN CAMPIONATO
Cremonese-Genoa 1-1, 29° giornata 1998/1999

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Cremonese-Genoa, le probabili formazioni: De Rossi verso la conferma dell'undici... Cremonese-Genoa, le probabili formazioni: De Rossi verso la conferma dell'undici visto col Napoli
Salvezza, sfida da brividi. Il Secolo XIX su Cremonese-Genoa: "De Rossi-Nicola, duello... Salvezza, sfida da brividi. Il Secolo XIX su Cremonese-Genoa: "De Rossi-Nicola, duello da specialisti"
Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol
Altre notizie Le Statistiche
Cremonese-Genoa di Serie A ricomincia da un 2-2 Cremonese-Genoa di Serie A ricomincia da un 2-2
Il derby d’Italia ha smarrito i gol italiani. Dalle panchine le sorprese al Meazza?... Il derby d’Italia ha smarrito i gol italiani. Dalle panchine le sorprese al Meazza?
I magnifici sette del Napoli con la Roma. Se ci scappa l'1-1 il 15 febbraio... I magnifici sette del Napoli con la Roma. Se ci scappa l'1-1 il 15 febbraio...
Arbitri 25^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 25^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Como che può fare 500 contro la Fiorentina. Un risultato tarda da 14mila giorni Como che può fare 500 contro la Fiorentina. Un risultato tarda da 14mila giorni
Una Lazio (ottava) ospita un'Atalanta (11esima)… Una Lazio (ottava) ospita un'Atalanta (11esima)…
Il Monza e il fattore campo violato 3 volte su 6. E gioca contro la specialista in... Il Monza e il fattore campo violato 3 volte su 6. E gioca contro la specialista in pareggi
Oltre 14.000 giorni di digiuno per il Pisa contro il Milan Oltre 14.000 giorni di digiuno per il Pisa contro il Milan
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
1 Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu. Out Thuram
2 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
3 Napoli-Roma, le probabili formazioni: tutto dipende da McTominay, Dybala scalza Soulé
4 Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolare
5 Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: torna Tavares dal 1', Krstovic favorito su Scamacca
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Khephren Thuram non ce la fa: i convocati di Spalletti per il derby d'Italia tra Inter e Juve
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Lautaro Martinez: "Orgoglioso di essere il capitano dell'Inter. Quanto ho imparato da Milito"
Immagine top news n.3 Inter-Juve, fuori dal campo è cambiato tutto: vecchie nemiche, oggi viaggiano a braccetto
Immagine top news n.4 Chivu ritrova Spalletti: è stato l’allenatore con cui ha giocato di più in carriera e lo difese dai fischi
Immagine top news n.5 Vicario, Celik, McKennie: Inter-Juve non solo sul campo, è derby d’Italia anche sul mercato
Immagine top news n.6 Modric si veste da Cupido e regala ad Allegri il -5 dall'Inter: cosa ci lascia Pisa-Milan 1-2
Immagine top news n.7 Locatelli carica la Juventus verso l'Inter. Ma l'attenzione bianconera è tutta su Khephren Thuram
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.2 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.4 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ranocchia: "Bastoni e Bremer top centrali in A. Per il futuro dico Muharemovic, è da Inter"
Immagine news Serie A n.2 Carnevale: "Vergara un 'ritardatario' ma è un bel vedere. Pisilli sta crescendo bene"
Immagine news Serie A n.3 Inter-Juve, scontro tra giganti: 8 giocatori fra i 10 pagati meglio sono nerazzurri o bianconeri
Immagine news Serie A n.4 Khephren Thuram non ce la fa: i convocati di Spalletti per il derby d'Italia tra Inter e Juve
Immagine news Serie A n.5 Lautaro Martinez: "Orgoglioso di essere il capitano dell'Inter. Quanto ho imparato da Milito"
Immagine news Serie A n.6 Tacconi: "Juve, ho visto maggiore personalità. Di Gregorio lo cambierei solo per Donnarumma"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Al via la 25ª giornata del campionato di Serie B: Biancolino si gioca la panchina. Il programma
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Cesena-Venezia: obiettivo riscatto. La capolista cerca punti pesanti al "Manuzzi"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Catanzaro-Mantova: le aquile per spiccare il volo. Cercano punti i virgiliani
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sampdoria-Padova: blucerchiati in ripresa, al "Ferraris" per il 6° risultato utile di fila
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Palermo-Entella: rosanero favoriti, ma attenzione ai liguri
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Modena-Carrarese: al 'Braglia' in palio punti pesantissimi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Floro Flores: "Non mi piace gufare gli altri, non è nelle mie corde"
Immagine news Serie C n.2 Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornata
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno
Immagine news Serie C n.6 Livorno, Esciua: "Concretamente rafforzati dalla sessione invernale di calciomercato"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Juventus, la Beneamata è la vittima preferita di Yildiz
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, l'ultimo successo degli orobici tre anni fa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Fiorentina, il pareggio al "Sinigaglia" manca da quasi 40 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Tramezzani alla prima nel femminile: "Al Como Women un bell'inizio. Spero di veder serenità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Trema la Juventus Women: Girelli avrebbe richiesto la cessione in America
Immagine news Calcio femminile n.4 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…