Salvezza, sfida da brividi. Il Secolo XIX su Cremonese-Genoa: "De Rossi-Nicola, duello da specialisti"

Sulla prima pagina de Il Secolo XIX si accendono i riflettori su una sfida delicatissima in chiave salvezza. De Rossi affronta Davide Nicola, tecnico esperto di rimonte impossibili e già protagonista con il Genoa nel 2020, quando da subentrato conquistò 28 punti in 21 giornate centrando la permanenza in Serie A. DDR riconosce il valore dell’avversario: "C’è stima reciproca, è un esempio per professionalità e capacità di rimettere in piedi situazioni difficili".

La gara pesa sui destini di entrambe. Il Genoa ha recuperato terreno dopo l’andata, raggiungendo quota 23 punti e mettendo cinque lunghezze tra sé e la terzultima, mentre la Cremonese è in flessione con soli tre punti nelle ultime dieci giornate. De Rossi invita a non sottovalutare l’impegno e ricorda gli strascichi della sfida dell’andata, trasformandoli in monito per evitare nuovi cali di concentrazione.

Allo Zini tornano circa 5.000 tifosi, segnale della voglia di salvezza dell’ambiente. Il tecnico rossoblù difende l’atteggiamento della squadra, sottolinea la crescita di Colombo e apre a possibili novità di formazione, con Amorim in rampa di lancio. Una partita che può indirizzare la corsa verso la permanenza e che mette di fronte esperienza e ambizione in novanta minuti decisivi.