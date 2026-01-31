Cremonese-Inter, i convocati di Nicola: prima per Djuric, restano fuori in 4
La Cremonese si prepara alla sfida in programma domani, domenica 1 febbraio, allo stadio Zini contro l'Inter di Cristian Chivu. Il tecnico grigiorosso, Davide Nicola, ha diramato la lista dei convocati per la partita. Rimangono ancora fuori Payero, Sanabria, Bondo e Collocolo. Escluso ovviamente anche Barbieri, squalificato, mentre c'è nella lista il nuovo arrivato Djuric.
Di seguito la lista dei convocati della Cremonese per la sfida all'Inter.
Portieri: Audero, Silvestri, Nava
Difensori: Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino.
Centrocampisti: Pezzella, Zerbin, Floriani Mussolini, Vandeputte, Maleh, Grassi.
Attaccanti: Djuric, Vardy, Johnsen, Bonazzoli.
