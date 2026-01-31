La Cremonese si rafforza a centrocampo: dal Lecce arriva in prestito Youssef Maleh
La Cremonese rafforza il proprio centrocampo e mette a segno il colpo Youssef Maleh. Il calciatore arriva in prestito secco fino al termine della stagione dal Lecce. Questo l’annuncio del club grigiorosso:
“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito con la formula del prestito fino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni i diritti alle prestazioni sportive di Youssef Maleh dalla società U.S. Lecce.
Centrocampista nato a Castel San Pietro Terme (Bologna) il 22 agosto del 1998, dopo aver concluso il proprio percorso di crescita nel settore giovanile del Cesena si affaccia al calcio dei grandi con il Ravenna nel 2017 per poi vincere i playoff di Serie B in maglia Venezia nel 2021. A partire da quell’anno si afferma in Serie A scendendo in campo con Fiorentina, Empoli e Lecce: in totale vanta 117 presenze nel massimo campionato, di cui nove nella stagione in corso. A livello internazionale rappresenta il Marocco, con cui ha esordito nel 2023. Il numero di maglia scelto è il 29.
Benvenuto in grigiorosso, Youssef!”.
Questo invece il comunicato pubblicato dal Lecce: "L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi di una condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Youssef Maleh alla U.S. Cremonese".
