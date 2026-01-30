Cremonese-Inter, le probabili formazioni: Chivu con la difesa tipo

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cremonese-Inter (Domenica 1 febbraio, ore 18.00, arbitra Massa, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Cremonese

Senza gli infortunati Collocolo e Bondo, e lo squalificato Barbieri, mister Nicola - in attesa dei nuovi arrivati dal mercato - per la sfida contro l'Inter conferma il 3-5-2 usato fino a questo momento della stagione: Audero tra i pali e il trio formato da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti in difesa. A centrocampo, Floriani e Pezzella sulle fasce, in mezzo favoriti Vandeputte, Grassi e Payero. In avanti confermati Vardy e Bonazzoli.

Come arriva l'Inter

L’Inter vuole proseguire la marcia in vetta alla classifica contro la Cremonese. Dopo la vittoria di Dortmund, Chivu allo Zini schiena la difesa tipo con Bisseck, Akanji e Bastoni. Ci sono Luis Henrique e Dimarco sugli esterni con Zielinski in regia. Le mezze ali sono invece Mkhitaryan e Frattesi, favorito su Sucic., Davanti si dovrebbe ricomporre dal primo minuto la coppia Lautaro-Pio Esposito. (da Milano, Bruno Cadelli)