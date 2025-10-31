Dodo verso il rinnovo, Yildiz salta la prima uscita della Juve di Spalletti: le top news delle 22

Nonostante un periodo difficile in campo, la Fiorentina accelera sui rinnovi per blindare i suoi talenti. Dopo l’accordo con Rolando Mandragora fino al 2028, con opzione per restare fino al 2029, i viola sono pronti a incontrare l’entourage del laterale brasiliano Dodo. L'ex Shakhtar potrebbe firmare un nuovo contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione fino al 2030. La trattativa si è riaperta dopo una lunga telenovela iniziata in inverno e proseguita tra primavera ed estate, con un’offerta da oltre 2 milioni netti a stagione.

Tra le squadre interessate a Dodo, almeno nei mesi scorsi, c'era anche la Juventus, che è pronta a far debuttare il suo nuovo allenatore Luciano Spalletti. Purtroppo per lui e per i bianconeri, non sarà della partita di domani contro la Cremonese il fantasista turco Kenan Yildiz, out dai convocati bianconeri a causa di una tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro. Fuori anche Lloyd Kelly per affaticamento muscolare, si rivede invece Khephren Thuram.

Infine, l'intervista di TMW sul tema del momento: dal suo studio, Valentino Russo ha raccontato il tattoo più chiacchierato d'Italia, ovvero quello che Spalletti porta sul braccio, simbolo dello scudetto vinto con il Napoli nel 2022-23. "Non mi sento tradito. Lo rifarei ancora e ancora. Spalletti ha fatto la storia a Napoli, ora lavora altrove, ed è giusto così. Io, ovviamente, spero vinca il Napoli e non la Juventus", ha dichiarato ai nostri microfoni il celebre tatuatore e tifoso del Napoli.