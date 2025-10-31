Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-4-1-2

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cremonese-Juventus (Sabato 1 novembre, ore 20.45, arbitra Chiffi, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Cremonese

Reduce dalla vittoria contro il Genoa, la Cremonese è pronta a fronteggiare la prima Juventus targata Spalletti. Per l'occasione mister Nicola è orientato a confermare la formazione del Ferraris, anche perché Grassi e Pezzella non recuperano in tempo. Così, davanti ad Audero, spazio alla line difensiva a tre con Bianchetti, Baschirotto e Terracciano. A centrocampo, Floriani Mussolini e Barbieri sulle fasce- Payero, Bondo e Vandeputte centrali, con Vardy e Bonazzoli in attacco.

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti è pronto a fare il suo esordio sulla panchina della Juventus e contro la Cremonese si affiderà al 3-4-1-2: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa spazio a Kalulu, Gatti e Kelly. A centrocampo sulla destra giocherà Cambiaso, in mezzo ci saranno Locatelli e McKennie, mentre a sinistra toccherà ancora a Kostic. Yildiz, invece, agirà sulla trequarti a supporto della coppia Vlahovic-Openda che ha fatto bene nel turno infrasettimanale contro l’Udinese. (da Torino, Camillo Demichelis)