Inter avvisata, QS in prima pagina: "Milan, occhi già sul derby"

Pavlovic e Leao hanno rovesciato all'ultimo il castello difensivo della Cremonese lontano da San Siro ieri, trionfando per 2-0 e regalandosi quei tre punti che hanno riportato i rossoneri a -10. "Milan, occhi già sul derby", la prima pagina del Quotidiano Sportivo di stamane.

L'ultimo marcatore di Cremona e numero diez del Milan ha parlato nel post-partita in vista della sfida ad alta tensione contro l'Inter prima in classifica in programma questa domenica: "Oggi è una partita in cui mi sono sentito bene fisicamente con la palla: ho bisogno di questo e alzare il mio livello anche se non mi sento al 100%. La squadra mi sta aiutando e lo staff anche per mettermi a posto. Siamo un gruppo molto molto forte. Il gruppo è di ragazzi molto bravi e ci sta portando a fare una grande stagione".

Max Allegri, tecnico rossonero, ha invece preparato la sua squadra: "Prepariamola e divertiamoci che è una bellissima giornata. Sorprese non ce ne sono: vediamo i giocatori che abbiamo a disposizione e ci prepariamo al meglio"