Evan Ndicka ci ha preso gusto: due gol in una settimana dopo 83 presenze senza reti in A

Per 83 presenze in Serie A non aveva mai trovato la via del gol. Evan Ndicka era diventato quasi un paradosso statistico: titolare fisso, minuti su minuti nelle gambe, ma zero reti all’attivo in campionato. Poi, improvvisamente, qualcosa è cambiato. Dopo il gol segnato alla Cremonese nello scorso turno, il difensore ivoriano si è ripetuto contro la Juventus, firmando il momentaneo 2-1 che ha riacceso l’Olimpico.

La rete ai bianconeri è arrivata con la specialità della casa: inserimento puntuale in area e zampata ravvicinata su cross di Pellegrini. Un movimento da centravanti aggiunto, sfruttando una marcatura non perfetta di Cambiaso e premiando la pressione costante della Roma. Se contro la Cremo era stato bravo a farsi trovare pronto sugli sviluppi di palla inattiva, stavolta ha letto perfettamente i tempi dell’azione, dimostrando come la fiducia possa cambiare anche la percezione sotto porta.

Due gol in una settimana dopo un digiuno lungo 83 partite raccontano meglio di qualsiasi analisi il momento di Ndicka. Non è diventato improvvisamente un bomber, ma la sua presenza offensiva rappresenta un’arma in più per la squadra di Gasperini. In una stagione in cui ogni dettaglio pesa nella corsa Champions, anche i gol dei difensori possono fare la differenza.