Il Milan avvicina la Champions e si gode il derby. Cremonese, segnali ma non punti

Nel momento più difficile, dopo il pareggio contro il Como e soprattutto la sconfitta per mano del Parma, il Milan si rialza. Rossoneri corsari a sul campo della Cremonese, vincendo per 0-2 e venendo a capo del match solo nel finale. Vittoria fortemente voluta dalla squadra di Allegri, per arrivare al meglio alla stracittadina contro l'Inter che si mantiene a 10 punti di vantaggio. Piegata la resistenza della squadra di Nicola, a secco di vittorie dal 7 dicembre e tra le formazioni più in difficoltà del campionato.

Pomeriggio perfetto per Allegri

"Vincere oggi era importante soprattutto per cancellare la sconfitta col Parma, avvicinarci al nostro obiettivo e prepararci al derby": così viene commentato il successo di Cremona da Massimiliano Allegri, subito dopo il fischio finale. Grazie all'affermazione sui grigiorossi, infatti, il Milan mantiene gli 11 punti di vantaggio sul Como quinto in classifica e quindi compie un ulteriore e forse decisivo passo verso il traguardo della qualificazione alla prossima Champions. Per quanto riguarda la sfida contro la capolista Inter è una serata, a detta del mister rossonero, che la squadra deve godersi e alla quale non potrebbe arrivare con spirito migliore.

Nicola pensa positivo

Nonostante l'ennesimo risultato negativo di questo periodo, Nicola vede il bicchiere mezzo pieno: "A me oggi la partita è piaciuta molto, siamo tornati a giocare con la giusta qualità e personalità senza preoccuparci molto degli avversari come abbiamo fatto nella prima parte di stagione". Segnali dunque incoraggianti in vista del finale di stagione, da trasformare però in risultati già a partire dal prossimo weekend e cioè quando la Cremo avrà in programma il delicatissimo scontro salvezza con il Lecce.