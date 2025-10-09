Croazia-Repubblica Ceca può valere il Mondiale. Dalic fa 100 sulla panchina dei Vatreni

La Croazia guida a punteggio pieno il Gruppo L, con 12 punti in quattro partite, e questa sera affronterà in trasferta la Repubblica Ceca, anch’essa a 12 punti ma con un incontro in più. Una sfida che può risultare decisiva per la qualificazione al Mondiale.

Il CT Zlatko Dalic, 58 anni, ha sottolineato l’importanza dell’incontro e celebrerà un traguardo personale: il suo 100° match sulla panchina della nazionale (50 vittorie, 25 pareggi e 24 sconfitte). "Vogliamo chiudere la questione subito. È incredibile, surreale… mai avrei immaginato di arrivare a 100 partite, ma in questo momento penso solo al Mondiale!", ha dichiarato Dalic. Anche il capitano croato Luka Modric, centrocampista del Milan, vuole rendere speciale il match per l’allenatore. "Vogliamo regalargli una vittoria, un bel ricordo per la sua partita numero 100. Stiamo giocando per il Mondiale, sappiamo quanto sia importante questo match", ha affermato Modric.

Dal lato della Repubblica Ceca, il tecnico Ivan Hasek ha evidenziato la necessità di osare. "Dobbiamo essere più coraggiosi di loro. Giocheremo sempre per vincere, anche se le nostre possibilità scendono allo 0,1% nel corso della partita", ha spiegato Hasek. La sfida di Praga si preannuncia dunque decisiva, non solo per la classifica, ma anche per il prestigio e la fiducia delle squadre. Due nazionali in grande forma si affrontano in un confronto diretto che potrebbe delineare il percorso verso il Mondiale 2026.