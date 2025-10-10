Calafiori: "La Serie A di oggi è più incerta e quindi più bella, capisco ciò che dice Tonali"
TUTTO mercato WEB
Il difensore azzurro Riccardo Calafiori ha preso la parola in conferenza stampa al fianco del commissario tecnico Gennaro Gattuso. Queste le sue dichiarazioni sulla crescita della Serie A:
"Penso che il campionato italiano sia più incerto negli ultimi anni, questo lo rende più bello da vedere. E poi si è sempre legati all'Italia, capisco quello che ha detto Tonali".
Sui tanti italiani all'estero Calafiori ha poi aggiunto: "Non è facile rispondere. Penso sia più una necessità: se guardi quanto ha speso la Premier più dell'Italia questa estate... Il livello non è molto diverso, ma sono completamente diversi come campionati. E io da sempre volevo giocare in Inghilterra".
