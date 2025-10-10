Pisilli brilla con l'Under 21 azzurra: "Do il 100% anche con la Roma. Gasp? Nessun problema"

Niccolò Pisilli, autore di una doppietta nella sfida odierna dell'Italia Under 21 contro lo Svezia Under 21, ha parlato così della sua prestazione e della vittoria degli azzurrini ai microfoni di Rai Sport: "Do un grande voto alla squadra. Oggi abbiamo giocato una grande partita di squadra e i gol sono merito dei miei compagni. La mia seconda rete è frutto di un'azione bellissima".

Barzagli ha detto che la sua seconda rete è stata davvero un bel gol...

"Sì, l'azione è stata veramente bella. Abbiamo giocato con coraggio partendo da dietro e ribaltando l’azione. È stato un bel gol di squadra".

In Under 21 si sta prendendo lo spazio che le sta mancando a Roma...

“Io penso sempre a lavorare e a migliorare. Quando vengo messo in campo cerco di dare il 100% sia con la Nazionale sia con la Roma. Io do sempre il massimo, ma a volte le cose vanno meglio e in altre occasioni peggio”.

Gasperini avrà visto la partita e sarà contento.

“Parlerò con Gasperini quando rientrerò a Trigoria, ma non ho alcun tipo di problema con lui".