Estonia, il ct Henn avverte l'Italia: "In questo stadio sappiamo trasformarci"

Jurgen Henn, commissario tecnico dell'Estonia, non ha nessuna voglia di fare da vittima sacrificale e alla vigilia del match contro l'Italia carica l'ambiente in conferenza stampa: "In questo stadio sappiamo trasformarci: la nostra gente ci dà sempre la spinta giusta e la gara con la favorita Norvegia lo dimostra. Ecco, dobbiamo ripetere quella serata…".

Arrivò una sconfitta per 1-0, ma l'impressione è che Haaland e compagni faticarono davvero molto per ottenere il successo: "Siamo pronti ad affrontare la storia del calcio mondiale, siamo pronti a dire la nostra: abbiamo analizzato gli errori di un mese fa, dovremo essere perfetti per non ripeterli, ma ci proveremo. Vogliamo raccontare ai nostri tifosi una storia diversa da Bergamo: là siamo stati in partita per un tempo, poi la prima rete subita ci ha tolto autostima e morale".

CLASSIFICA GRUPPO I

1. Norvegia 15 (5)

2. Italia 9 (4)

3. Israele 9 (5)

4. Estonia 3 (5)

5. Moldavia 0 (5)