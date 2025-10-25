Lutto nel mondo del giornalismo sportivo, a 97 anni è morto Raffaello Paloscia

Il mondo del giornalismo sportivo piange per la scomparsa di Raffaello Paloscia, decano del giornalismo fiorentino e maestro indiscusso della cronaca sportiva, una firma storica che ha attraversato e raccontato settant’anni di storia italiana.

Aveva compiuto 97 anni lo scorso 27 settembre, due anni fa è stato insignito della "Penna d’Oro" e nel 2022 è entrato nella Hall of Fame del Museo Fiorentina come "Ambasciatore". Quella di domani, la sfida fra Fiorentina e Bologna, sarebbe stata la sua partita, visto che ha sempre avuto una grande passione per queste due squadre.

La redazione di TuttoMercatoWeb.com esprime il suo cordoglio alla famiglia di Raffaello Paloscia.