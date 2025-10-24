Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'8^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda l'8^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Immobile.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Radunovic, Di Pardo, Pintus, Mina, Deiola.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto, Addai.
Squalificati: Jesus Rodriguez.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Lamptey, Kouamé.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Marcandalli, Stanciu.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Suslov, Oyegoke, Al-Musrati, Bella-Kotchap.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Thuram, Darmian, Di Gennaro.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer e Pinsoglio.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Cancellieri, Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Nuno Tavares, Pellegrini, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Jean, Perez, Sottil, Marchwinski.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Jashari, Pulisic, Rabiot, Estupinan, Loftus-Cheek.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Lobotka, Contini, Rrahmani, Hojlund, Meret.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Almqvist, Frigan, Ondrejka, Oristanio.
Squalificati: Ndiaye.
PISA
Indisponibili: Lusuardi, Stengs, Esteves, Maucci.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Angelino.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Paz, Pieragnolo, Boloca.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Aboukhlal, Anjorin, Nkounkou, Schuurs.
Squalificati: nessuo.
UDINESE
Indisponibili: Kristensen.
Squalificati: nessuno.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.