Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: tornano Kean e Gosens, Lucumi verso la riconferma

Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: tornano Kean e Gosens, Lucumi verso la riconfermaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
ieri alle 23:58Probabili formazioni
Tommaso Bonan

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna (Domenica 26 ottobre, ore 18.00, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Fiorentina
Archiviato il successo in Conference League, per la Fiorentina è tempo di ributtarsi a capofitto sul campionato. Questa volta con una piccola dose di fiducia in più. Al Franchi arriva il Bologna del grande ex Vincenzo Italiano e Stefano Pioli è pronto a mettere nuovamente mano ai propri titolari, dopo il massiccio turnover adottato a Vienna. Il tecnico viola recupera Moise Kean e Robin Gosens, che si andranno rispettivamente a posizionare in attacco e sull'out di sinistra. A far coppia con il centravanti classe 2000 sarà Albert Gudmundsson, galvanizzato dal ritorno al gol in Europa. A centrocampo, anche Dodo tornerà titolare sulla destra, mentre la gestione di Fagioli e Nicolussi Caviglia avuta contro il Rapid Vienna lascia pensare che i due possano essere di nuovo titolari. A completare il terzetto Mandragora è in vantaggio su Ndour e Fazzini. In difesa, davanti a De Gea, torneranno dal 1' Pongracic e Ranieri, con Comuzzo e Pablo Marì a contendersi l'ultima maglia. (da Firenze, Niccolò Righi)

Come arriva il Bologna
Ad eccezione di Ciro Immobile, che prosegue con il lavoro differenziato e sarà rivalutato in vista dell’infrasettimanale con il Torino, sarà un Bologna praticamente al completo quello che affronterà la Fiorentina al Franchi. In virtù delle rotazioni viste tra Cagliari e Bucarest, l’undici rossoblù parrebbe pressoché delineato. In porta tornerà Skorupski, nonostante l’ottima prova di Ravaglia in Sardegna. Sugli esterni pronti Holm e Miranda. I dubbi di formazione riguardano solamente i centrali di difesa: Casale scalpita per una chance, ma Heggem dovrebbe spuntarla su Vitik dopo la staffetta in Romania e Lucumì va verso la riconferma. A centrocampo Pobega reclama spazio, ma dovrebbe esserci Ferguson al fianco di Freuler, ormai costretto ad un vero e proprio tour de force tra nazionale Svizzera, campionato ed EL. Sulla trequarti non si può fare a meno di questo Odgaard , tornato ai livelli della scorsa stagione (3 gol e 1 assist nelle ultime cinque gare suggeriscono una panchina per Bernardeschi e Fabbian). Sugli esterni ci saranno Orsolini e Cambiaghi, mentre Castro, dopo aver riposato in Europa, tornerà ad essere il terminale offensivo. (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 ottobre
Prosegue la Serie A: da Napoli-Inter a Lazio-Juventus, tutte le probabili formazioni... Prosegue la Serie A: da Napoli-Inter a Lazio-Juventus, tutte le probabili formazioni del 8° turno
Fattori sull'errore di Piccoli: "Deve avere la testa più libera. In quell'azione... Fattori sull'errore di Piccoli: "Deve avere la testa più libera. In quell'azione pensa troppo"
Altre notizie Probabili formazioni
Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato... Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: tornano Kean e Gosens, Lucumi verso... Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: tornano Kean e Gosens, Lucumi verso la riconferma
Sassuolo-Roma, le probabili formazioni: Gasperini recupera Kone, tocca ancora a Dovbyk... Sassuolo-Roma, le probabili formazioni: Gasperini recupera Kone, tocca ancora a Dovbyk
Hellas Verona-Cagliari, le probabili formazioni: Sarr e Mosquera si scaldano, Mina... Hellas Verona-Cagliari, le probabili formazioni: Sarr e Mosquera si scaldano, Mina è out
Torino-Genoa, le probabili formazioni: Baroni conferma Simeone e Adams in attacco... Torino-Genoa, le probabili formazioni: Baroni conferma Simeone e Adams in attacco
Cremonese-Atalanta, le probabili formazioni: Sulemana, Lookman e Samardzic per una... Cremonese-Atalanta, le probabili formazioni: Sulemana, Lookman e Samardzic per una maglia
Napoli-Inter, le probabili formazioni: Hojlund ko, c'è Lucca. Bonny favorito su Pio... Napoli-Inter, le probabili formazioni: Hojlund ko, c'è Lucca. Bonny favorito su Pio Esposito
Udinese-Lecce, le probabili formazioni: Zaniolo in appoggio a Davis, Di Francesco... Udinese-Lecce, le probabili formazioni: Zaniolo in appoggio a Davis, Di Francesco non cambia
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
2 Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
3 Milan presuntuoso, primo posto già a rischio. E alla fine è il Pisa ad avere rimpianti
4 Nicola risponde a Tudor: “Mai direi mai”. E la Juve gli chiede: basta sfoghi
5 Ziyech vola in Marocco e lascia il club degli svincolati: chi è ancora senza squadra?
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan presuntuoso, primo posto già a rischio. E alla fine è il Pisa ad avere rimpianti
Immagine top news n.1 Qui Inter, Chivu senza Thuram ma col sorriso: "Il giorno di riposo? Mi fido dei miei"
Immagine top news n.2 Qui Napoli: piove sul bagnato. Conte non parla, ma perde Meret e non recupera Hojlund
Immagine top news n.3 Serie A, 8^ giornata LIVE: Napoli con Lucca, Inter con Bonny
Immagine top news n.4 Milan-Pisa 2-2, Allegri: "Stasera abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere"
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Milan a +2 su Napoli e Inter. Pisa lascia l'ultimo posto
Immagine top news n.6 Milan-Pisa 2-2, le pagelle: Cuadrado sposta gli equilibri, Athekame salva la faccia ai rossoneri
Immagine top news n.7 Milan, bagno d'umiltà. Col Pisa è solo 2-2, Athekame al 93' evita una clamorosa sconfitta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.2 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.3 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Napoli, curioso della reazione del gruppo nella sfida con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Ziyech vola in Marocco e lascia il club degli svincolati: chi è ancora senza squadra?
Immagine news Serie A n.3 Milan, Athekame: "Siamo delusi dal pareggio ma non vogliamo fermarci a questo risultato"
Immagine news Serie A n.4 Pisa imbattuto contro il Milan in Serie A: è successo soltanto tre volte nella storia
Immagine news Serie A n.5 Fattori sull'errore di Piccoli: "Deve avere la testa più libera. In quell'azione pensa troppo"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Ricci: "Il clima in spogliatoio non è dei migliori"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Lovisa: "Quello che è successo non fa piacere, dobbiamo essere bravi a uscirne bene"
Immagine news Serie B n.2 Padova, stiramento per Gomez: il Papu dovrà stare fuori per almeno 20 giorni
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi: "Bene nel primo tempo, poi ci è mancato coraggio"
Immagine news Serie B n.4 Monza-Reggiana, i convocati di Bianco: non c'è Petagna
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella-Pescara, i convocati di Vivarini: davanti non c'è Merola
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: "Grandissima partita, complimenti ai ragazzi. Questa squadra macina gioco"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dal Napoli campione d'Italia all'addio al Perugia: la parabola di Mauro Meluso
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Immagine news Serie C n.3 Triestina, Tesser: “Mi hanno chiesto se me la sentissi ed eccomi qui. Sono carichissimo"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, colpo esterno del Team Altamura: battuto il Foggia. Novara-Virtus Verona termina 1-1
Immagine news Serie C n.5 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Serie C n.6 Perugia, saluta Mauro Meluso: risolto il contratto del direttore dell'area tecnica
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.6 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?