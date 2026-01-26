TMW Il Nottingham su Olivera: pronti oltre 18 milioni per il Napoli. Manna vuole Fortini per sostituirlo

Nel mercato non si può mai sapere quello che accade e le opportunità che si prospettano all'improvviso e oggi si è avuta l'ennesima dimostrazione. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, il Nottingham Forest è piombato su Mathias Olivera e prepara un'offerta di oltre 18 milioni di euro da presentare al Napoli, che ha bisogno di fare cassa per poter acquistare qualcuno.

Come sostituto dell'uruguaiano, Manna è pronto a sferrare un'offensiva per Niccolò Fortini della Fiorentina, per cui metterà eventualmente sul piatto 8 milioni di euro. Troppo pochi però rispetto a quelli che desidererebbe il club gigliato, che a quelle cifre valuterà se lasciar partire l'italiano o trattenerlo almeno fino alla prossima estate per permettergli di crescere e maturare con Vanoli.

Olivera in stagione vanta 12 presenze in Serie A, una in Coppa Italia e 5 in Champions League. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2030. Fortini invece ha un accordo in scadenza nel giugno 2027 e ha collezionato 16 gettoni in Serie A e 6 in Conference League. Nel frattempo il Napoli deve pensare ai temi di campo, visto che mercoledì incontrerà il Chelsea in una partita che determinerà se riuscirà o meno ad andare avanti in Europa, qualificandosi ai playoff.