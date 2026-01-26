Lazio, Maldini è a Roma. Napoli, il Nottingham piomba su Olivera: le top news delle 22

Marcos Leonardo potrebbe lasciare l'Al Hilal in questa finestra di mercato. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, il brasiliano è stato proposto a due club di Serie A, ossia Roma e Napoli oltre che ai russi del CSKA Mosca.

Francesco Camarda completerà la stagione 2025/26 da giocatore del Lecce. L'attaccante, di proprietà del Milan, si è trasferito la scorsa estate in Salento per maturare esperienza e giocare con maggiore continuità. Tuttavia di recente ha rimediato un infortunio piuttosto serio alla spalla, al punto che sarà costretto all'intervento chirurgico. Da qui si era pensato a riportare il giocatore al Milan, tuttavia il Lecce ha spinto per la permanenza di Camarda per poterlo avere a disposizione per il rush finale, ma anche per questioni economiche: da accordi siglati la scorsa estate il Lecce ha la possibilità di riscattare il giocatore col Milan che ha la clausola di contro-riscatto. Il che permetterebbe ai salentini di guadagnare circa un milione da questa operazione. Per questo motivo, riporta gazzetta.it, i due club dovrebbero lasciare la situazione così com'è. Camarda tornerà a Milano per curarsi, ma di fatto resterà ancora un giocatore del Lecce e nel caso dovesse recuperare prima della fine della stagione potrà essere a disposizione del tecnico salentino.

Daniel Maldini è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Lazio. Dopo il poco spazio che gli è stato concesso a Bergamo, il fantasista italiano ha deciso di ripartire dalla Capitale ed è già arrivato in città. A testimoniarlo ci sono, oltre al post dei biancocelesti, anche le immagini realizzate da TMW, che ha intercettato il calciatore all'aeroporto. Il classe 2001 non ha rilasciato dichiarazioni.

In occasione della Messa in suffragio di Rocco Commisso, ex presidente della Fiorentina scomparso nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, hanno preso la parola anche Catherine, ex moglie, che ha parlato così in Duomo: "Nella sua vita ha fatto così tante cose che riuscire a portare avanti senza di lui tutte le sue attività sarà uno sforzo molto grande, ma io e la mia famiglia e le persone che sono a noi vicine, continueremo a portare avanti quello che lui ha iniziato a fare con la stessa determinazione e con lo stesso amore. Ho tanti ricordi qui a Firenze, tutti con Rocco e li voglio tenere stretti, ben impressi nella mia memoria e nel mio cuore. Ma sono contenta che tutti voi lo abbiate conosciuto esattamente com’era e per come si faceva chiamare… Semplicemente: Rocco. Grazie a tutti per essere qui con noi a ricordarlo. Non lo dimenticheremo mai".

Molto toccante anche il ricordo del figlio Joseph: "Avrebbe voluto salutare Firenze, la città che lo ha accolto, abbracciato e ricambiato con amore. Questa sera lo facciamo noi e gli facciamo anche una promessa: porteremo avanti ciò che abbiamo costruito insieme nel suo nome. E voglio che lo sappiate: sotto la nostra guida continueremo a costruire la Fiorentina, con visione, disciplina e rispetto per Firenze e per i tifosi. La Fiorentina verrà sempre al primo posto e, insieme ad Alessandro Ferrari e Mark Stephan, e a tutte le persone che ogni giorno lavorano per questo club, continueremo il percorso iniziato, con umiltà, unità e cuore".

Gian Piero Gasperini è intervenuto durante la presentazione del libro “L'Ultima Danza Di Maradona” di Giancarlo Dotto tenutasi al Circolo Canottieri Aniene. Queste le parole del tecnico della Roma dal palco raccolte da TMW: "Il calcio è straordinario. Qui c’è una grandissima passione ma è anche vero che in tutti i posti c’è una passione incredibile, anche a Bergamo e a Genova. A Roma le dimensioni sono diverse, una città molto grande con una percentuale un po’ laziale e molto romanista. C’è un’identificazione nella città ed è difficile da trovare da altre parti. Se vai a Milano puoi essere anche in un’altra grande metropoli, ma è un attaccamento diverso. A me hanno sempre detto che a Roma non si può fare calcio perché è difficile, ma non sono d’accordo. Abbiamo vissuto dei momenti positivi, non so quando andrà peggio e forse diventerà più difficile con l'ambiente. Ci sono tante radio, se vai sul taxi si parla di Roma ma credo sia una forza. Se le cose vanno bene è una grande spinta".

La Roma incassa 13 milioni dalla cessione di Tammy Abraham al Besiktas. È arrivato il comunicato del club turco che annuncia di aver riscattato il giocatore dai giallorossi. Lo riportiamo integralmente: "I termini del contratto di trasferimento del calciatore professionista Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham sono stati rispettati e la disposizione per il trasferimento definitivo del giocatore è entrata in vigore. Di conseguenza, una commissione di trasferimento di 13.000.000 di euro sarà pagata all'AS Roma SPA".

Nel mercato non si può mai sapere quello che accade e le opportunità che si prospettano all'improvviso e oggi si è avuta l'ennesima dimostrazione. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, il Nottingham Forest è piombato su Mathias Olivera e prepara un'offerta di oltre 18 milioni di euro da presentare al Napoli, che ha bisogno di fare cassa per poter acquistare qualcuno. Come sostituto dell'uruguaiano, Manna è pronto a sferrare un'offensiva per Niccolò Fortini della Fiorentina, per cui metterà eventualmente sul piatto 8 milioni di euro. Troppo pochi però rispetto a quelli che desidererebbe il club gigliato, che a quelle cifre valuterà se lasciar partire l'italiano o trattenerlo almeno fino alla prossima estate per permettergli di crescere e maturare con Vanoli.

Il Genoa su Amorim. Nessun pericolo per Daniele De Rossi, tecnico che da quando siede sulla panchina del Grifone sta facendo benissimo. Il riferimento non è infatti all'ex allenatore del Manchester United ma a un giovane centrocampista in forza all'Alverca.

Nome nuovo in entrata per il Milan, pronto a prendere un giovane prospetto. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il club ha allacciato i contatti col Bayern Monaco per il croato Ljubo Puljic, difensore centrale classe 2007.

La Roma ci ha provato, ma è stato un buco nell'acqua. Secondo quanto rivelato da Sky Sports UK, infatti, il club giallorosso ha tentato l'acquisto di David Moller Wolfe senza successo, con un'offerta da 6,9 milioni di sterline (8 milioni di euro) che è stata respinta dal Wolverhampton.