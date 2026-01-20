Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993

Nella settima giornata della League Phase di Champions League, la Juventus affronta il Benfica all'Allianz Stadium: in palio punti fondamentali per continuare la corsa europea.

Pronostico Juventus-Benfica quote

Laarriva all'appuntamento europeo dopo la battuta d'arresto contro il Cagliari in campionato, che ha interrotto una striscia di sette risultati utili consecutivi fatta di sei vittorie e un pareggio. Nonostante lo stop, i bianconeri restano solidi tra le mura amiche, dove sono ancora imbattuti in stagione e nell'ultimo impegno di Champions hanno superato il Pafos per 2-0. Sul fronte opposto, ildi Mourinho ha cambiato marcia dopo un avvio complicato: quattro sconfitte nelle prime quattro gare di Champions hanno lasciato spazio a due vittorie di prestigio contro Ajax e Napoli, risultati che hanno riacceso le speranze di qualificazione. Forti anche dei tre successi negli ultimi tre precedenti contro la Juventus, i lusitani arrivano a Torino con l'obiettivo di colpire ancora. E nelle, l'esito OVER 0,5 offerto a:

Pronostico Juventus-Benfica: OVER 0,5 1.03 info 1.02 info 8.00 info 1.03 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Juventus Benfica pronostico, i precedenti

I precedenti tra Juventus e Benfica raccontano una storia nettamente favorevole ai portoghesi. Nei nove confronti complessivi, infatti, il bilancio sorride ai lusitani con sette vittorie, un pareggio e una sola affermazione bianconera. Negli ultimi anni il Benfica si è confermato una vera e propria bestia nera per la Juventus, vincendo tutte le ultime tre sfide, due delle quali disputate allo Stadium. L'ultimo incrocio risale alla scorsa stagione, quando i portoghesi si imposero con un secco 2-0 firmato Pavlidis e Kökçü. L'unico successo juventino resta lontanissimo nel tempo, nella stagione 1992/93, con il 3-0 casalingo che rappresenta ancora oggi un'eccezione in una serie storicamente sfavorevole.

Pronostico marcatore Juventus-Benfica

Uno dei possibili protagonisti della sfida tra Juventus e Benfica potrebbe essere. Il centrocampista statunitense, ormai una pedina fondamentale nello scacchiere di Spalletti, continua a conquistare fiducia stagione dopo stagione grazie alla sua duttilità e al contributo costante in entrambe le fasi. Oltre al lavoro in mezzo al campo, McKennie si sta rivelando decisivo anche in zona gol: due reti nelle ultime due gare disputate a Torino e altre due segnate nelle più recenti partite di Champions League ne certificano il momento di forma. Numeri che lo candidano a uomo chiave anche nella sfida di domani sera. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Juventus-Benfica: MCKENNIE SEGNA 5.50 info 6.00 info 5.50 info 5.90 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Juventus-Benfica in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 21 gennaio alle 21:00 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Prime Video o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: