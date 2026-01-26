Fiorentina-Como, i convocati di Fabregas: torna Alvaro Morata dopo oltre un mese
Di seguito i convocati del Como per la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma domani sera. Spicca il ritorno di Alvaro Morata, assente dal 6 dicembre a seguito di un infortunio agli adduttori. Aggregati due giocatori Primavera, ossia il difensore Cristiano De Paoli e l'attaccante Simone Pisati:
PORTIERI: Butez, Tornqvist, Vigorito
DIFENSORI: Kempf, Valle, Jacobo Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, De Paoli, Van der Brempt
CENTROCAMPISTI: Cqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha
ATTACCANTI: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai, Pisati
