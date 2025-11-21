Chelsea, Maresca chiude le porte al reintegro di Disasi. Il centrale accostato alla Fiorentina

Per Axel Disasi in reintegro in rosa nelle file del Chelsea appare ancora lontano nonostante nel corso della pausa per le nazionali sia tornato ad allenarsi con la prima squadra. A chiudere la porta al terzino è il tecnico Enzo Maresca che in conferenza stampa ha parlato così della situazione del calciatore: “Axel sta aiutando la seconda squadra e i tanti giovani giocatori che militano lì. Durante la pausa per le nazionali avevamo solo cinque o sei calciatori qui e quindi avevamo bisogno di aggregare quelli della squadra B e per questo Axel ha preso parte ad alcuni allenamenti. Ma credo che tutto si fermi qui”.

“Lui e Raheem (Sterling NdR) restano due giocatori del Chelsea anche se giocano nella seconda squadra e si trovano nella stessa situazione”, ha poi concluso Maresca.

Il centrale classe ‘98, che può giocare anche da terzino destro, a gennaio potrebbe dunque lasciare il Chelsea per andare a trovare spazio altrove e giocare in prima squadra. Il suo profilo, assieme a quello del compagno di squadra Josh Acheampong (19 anni), è uno di quelli che potrebbe fare al caso della Fiorentinache cerca innesti nella retroguardia per risalire la classifica.