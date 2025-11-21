Fiorentina-Juventus, i convocati di Spalletti: ci sono Vlahovic e Kelly, quattro gli assenti
Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha reso noto l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina al "Franchi". Fanno parte della spedizione a Firenze Vlahovic, Kelly e Cabal mentre non saranno presenti Bremer, Rugani, Pinsoglio e Milik.
Portieri: Perin, Di Gregorio,
Difensori: Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabral, Rouhi, Scaglia, Pedro Felipe.
Centrocampisti: Locatelli, Conceiçao, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie, Joao Mario.
Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Openda, David.
