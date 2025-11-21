Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda

Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:19
Redazione TMW

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus (Sabato 22 novembre, ore 18.00, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Fiorentina
A Firenze sale la temperatura per una sfida, quella contro la Juventus, già ricca di pathos a condizioni normali e amplificata da una Fiorentina all'ultimo posto in classifica e ancora a secco di vittorie in queste prime undici partite di Serie A. In questa sosta per le Nazionali Paolo Vanoli ha lavorato a lungo per alzare la condizione fisica della squadra, con doppie sedute andate avanti fino a mercoledì, avendo potuto beneficiare di gran parte della rosa a propria disposizione. Uno su tutti Moise Kean, rimasto fuori dai convocati dell'Italia a causa di un problema alla tibia perfettamente recuperato e che - salvo sorprese - sabato tornerà titolare dal primo minuto. Per il resto, Vanoli non dovrebbe variare molto l'undici sceso in campo a Marassi due settimane fa. De Gea sarà il portiere titolare, così come in difesa saranno confermati Ranieri, Pablo Marì e Pongracic, in netto vantaggio su Comuzzo. Con Gosens ancora assente, sui binari di centrocampo toccherà ancora una volta a Dodo e Fortini, mentre al centro ci saranno Sohm, Nicolussi Caviglia e uno tra Mandragora - favorito - e Fagioli. In attacco Gudmundsson è pronto, come detto, ad agire alle spalle di Kean. (da Firenze, Niccolò Righi)

Come arriva la Juventus
Luciano Spalletti per la gara contro la Fiorentina si affiderà al 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa verrà riproposto Koopmeiners con Kalulu e Gatti. Ma il numero 8 bianconero potrebbe anche essere spostato a centrocampo con Kelly che a quel punto sarebbe titolare. A centrocampo sulla destra toccherà a Cambiaso, in mezzo agiranno Locatelli e Thuram, mentre a sinistra si muoverà McKennie; sulla trequarti spazio Conceicao e Yildiz. Mentre in avanti resta il dubbio Vlahovic ma la sensazione è che Spalletti non lo rischierà perciò dovrebbe toccare ad Openda. (da Torino, Camillo Demichelis)

Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda... Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
