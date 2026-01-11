Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

Lecce molto attivo sul mercato. Dopo Omri Gandelman, ufficializzato nei giorni scorsi, ecco un altro innesto da regalare al tecnico Eusebio di Francesco. Si tratta di Sadik Fofana, centrocampista prelevato dal Grazer in via definitiva.

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal club giallorosso sul proprio sito e i propri canali social: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sadik Fofana dal Grazer AK. Il centrocampista classe 2003 sarà a Lecce lunedì per sostenere le visite mediche".

La Juventus che lunedì tornerà in campo potrebbe proporre per la terza gara di fila il centravanti canadese Jonathan David dal primo minuto. L'abbraccio collettivo per il gol realizzato contro il Sassuolo pochi giorni dopo l'erroraccio dal dischetto col Lecce può rappresentare il grande punto di svolta della sua avventura in Serie A. "Aveva soltanto bisogno di un periodo di adattamento. Io sono il ct di David nel Canada, ma ai tempi del Salisburgo ho allenato Haaland, al Lipsia ho avuto il milanista Nkunku e altri grandi attaccanti. Dopo Erling, che è un mostro, è David il miglior bomber con cui ho lavorato. Ha sempre segnato e si ripeterà anche in un torneo con meno spazi come la Serie A", ha detto nelle ultime ore il suo CT Jesse Marsch.

Fino alla sfida contro il Sassuolo David era pesantemente nel mirino della critica. Soprattutto, già da qualche settimana si era cominciata ad accarezzare l'idea di un suo addio già a gennaio. Con una cessione, più facilmente con uno scambio. La possibilità che solleticava di più i tifosi bianconeri era quella relativa a un possibile scambio con l'Atletico Madrid che avrebbe portato in Spagna David e a Torino Alex Sorloth, 30 anni e sette gol con la maglia dei colchoneros nella prima parte di stagione.

La Juventus però non ha mai approfondito questa trattativa, convinta del fatto che il periodo di ambientamento di David avrebbe poi prodotto i risultati sperati. E poi, pur facendolo, sarebbe stato pressoché impossibile mettere in piedi questa trattativa perché l'ex Lille non è giocatore che interessa a Simeone. Il centravanti canadese questa estate, prima del trasferimento a Torino, è stato proposto a parametro zero anche all'Atletico Madrid, ma il club madrileno ha subito scartato questa possibilità.

La Juventus ha messo da tempo gli occhi su Vahid Gicic, talento classe 2009 del Backa Topola. Il giovane attaccante si è messo in luce nel campionato Under 17 serbo e potrebbe rinforzare il settore giovanile di Madama.

Non solo grandi nomi per la prima squadra: la Juventus continua a tessere la sua tela sulla linea verde, con l'obiettivo di blindare i migliori talenti del panorama internazionale. L’ultimo nome finito sul taccuino di Comolli e del suo staff è quello di Gicic, centravanti serbo 15enne che sta rubando l’occhio in patria. Gicic, attualmente in forza al Backa Topola, è considerato dagli addetti ai lavori uno dei profili più promettenti dell'Est Europa. Nonostante la giovanissima età, le sue prestazioni nel campionato Under 17 hanno attirato l’attenzione degli scout bianconeri. In Serbia, il paragone è già di quelli importanti: per fisicità, senso del gol e movenze, molti lo hanno già ribattezzato il "nuovo Vlahovic".

Juventus e Liverpool al tavolo per Federico Chiesa, ma ora è il momento di trovare un accordo. Negli ultimi giorni, stando a quello che riporta Tuttosport, ci sono stati ulteriori contatti tra i bianconeri e i Reds: gli inglesi chiedono una cifra superiore ai 10 milioni di euro, con la possibilità di andare incontro alle esigenze dei dirigenti juventini chiudendo magari attorno ai 15. Un questione importante è legata alla formula dell'operazione: a Liverpool pensano ad una cessione a titolo definitivo, mentre la Juve non ha ancora fatto aperture in questo senso.

Da Torino, infatti, preferiscono un prestito con diritto di riscatto: un modo anche per valutare le condizioni del ragazzo, che fin qui in stagione ha totalizzato appena 228 minuti in Premier League. L'unico modo per provare a dare una svolta alla trattativa potrebbe essere quello di trasformare il diritto di riscatto in obbligo, però condizionato alle presenze collezionate da Chiesa.

In attesa di capire se i due club troveranno o meno una quadra, in casa bianconera continuano a vedere nell'ex Fiorentina l'elemento ideale per migliorare la qualità e la produzione offensiva a disposizione di Spalletti. Possibile dunque questo suggestivo ritorno, che vorrebbe per primo proprio Federico come dimostrano i contatti continui con i suoi ex compagni.

A Trigoria il mercato scorre come una serie televisiva a puntate, con colpi annunciati, trattative che si raffreddano e nuovi nomi che entrano in scena. Dopo le estati infuocate con Rios e Sancho, ora tocca a Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee tenere banco, in una sessione che continua a regalare colpi di scena.

Il capitolo più caldo riguarda Jack. Oggi è previsto l’incontro decisivo con gli agenti per arrivare finalmente al sì definitivo. Massara ha rilanciato sull’ingaggio, portando l’offerta a 3,6 milioni, mentre con l’Atletico Madrid l’intesa è già stata trovata: prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto a 18,5 più bonus, legati alla qualificazione in Champions e alle presenze del giocatore, oltre a una penale in caso di mancato rispetto dell’accordo. Il messaggio lanciato da Simeone in Supercoppa – nessun minuto in campo – sembra aver chiarito il quadro.

Ben più complicata la pista Zirkzee. L’affare, che Massara aveva impostato con giocatore e club, si è bloccato dopo l’esonero di Amorim. Al momento non arrivano segnali positivi dai Red Devils, ma una riapertura negli ultimi giorni di mercato non è esclusa. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Mattino.

La Juventus è alle prese con la 'grana' Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, tra i flop più fragorosi della passata stagione, in estate è passato al Nottingham Forest in prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 28,5 milioni. Tale cifra, però, la Juve la incasserebbe solo ad una determinata condizione: che Douglas Luiz totalizzi con la maglia dei Tricky Trees almeno 15 presenze in Premier League da 45 minuti.

Un'ipotesi, questa, decisamente remota arrivati a metà stagione. L'ex Aston Villa, infatti, al momento ha racimolato appena 5 presenze in campionato in cui ha giocato almeno un tempo. Difficile, quindi, che si concretizzi il riscatto a fine anno. Oltretutto, in caso di mancato impiego con continuità in questi mesi, il valore del giocatore calerebbe ulteriormente.

Ecco perché dalle parti di Torino hanno pronto un piano B avendo preso atto che l'acquisto definitivo da parte del Forest risulti ormai poco probabile. Stando a quello che riporta Tuttosport, la Juve pensa di interrompere il prestito di Douglas Luiz nelle file del club allenato da Dyche per poi girarlo a sua volta ad un'altra formazione inglese. All'Aston Villa e al tecnico Emery ha lasciato ottimi ricordi, ma potrebbe essere un'occasione anche per altre società di fascia media. Nel frattempo, il brasiliano ha a disposizione il mese di gennaio per scalare le gerarchie del Forest e guadagnarsi la permanenza (oltre che far guadagnare la Juventus, che tanto su di lui aveva investito nell'estate del 2024).

Il Benfica insiste per Lorenzo Lucca, ma l’operazione resta complessa. Tra la concorrenza – in primis il Nottingham Forest – le richieste del Napoli e le perplessità dello stesso attaccante, i colloqui procedono senza ancora un’intesa. I portoghesi vorrebbero il centravanti classe 2000 in prestito, mentre il Napoli spinge per una cessione a titolo definitivo per recuperare parte dell’investimento da 35 milioni. In alternativa, gli azzurri aprirebbero a un prestito solo con obbligo di riscatto, formula diversa da quella – con semplice opzione – proposta dal Benfica.

Sul tavolo pesa anche la volontà del giocatore, non del tutto convinto del trasferimento all’Estádio da Luz, dove sa che Pavlidis è e resterà il titolare. Per sbloccare la situazione potrebbe essere decisivo José Mourinho, che cerca un attaccante con grande presenza in area e vede in Lucca il profilo ideale. A scriverlo è il quotidiano portoghese A Bola.

Il Napoli, intanto, lavora al sostituto: la pista Dovbyk è sfumata per infortunio, resta viva l’idea Evan Ferguson. Fino a quando non arriverà un rinforzo, Lucca non partirà: Antonio Conte lo avrà a disposizione per la sfida con l’Inter. La prossima settimana può essere quella decisiva, con Rui Costa pronto a sostenere la richiesta di Mourinho e il Benfica che spera di chiudere in tempo per la Coppa col Porto.

È già finita l’avventura russa per Gerson. Il calciatore brasiliano, che in Italia ha vestito le maglie della Roma e della Fiorentina, dopo essere stato acquistato appena 6 mesi fa dallo Zenit San Pietroburgo per 25 milioni, ha già deciso di tornare in Brasile. È infatti ufficiale il suo approdo al Cruzeiro, che per portarlo a Belo Horizonte ha sborsato 27 milioni di euro.

Questa la nota del club “Gerson è ora un giocatore del Cruzeiro! In una trattativa storica, il Cruzeiro ha raggiunto questa settimana un accordo con lo Zenit, squadra russa, e ha finalizzato l'ingaggio del centrocampista con un contratto a tempo indeterminato fino a dicembre 2030.

Venerdì scorso, Gerson è arrivato a Belo Horizonte intorno alle 11:30. Il centrocampista è stato accolto dalla dirigenza all'aeroporto di Pampulha e si è recato direttamente al Toca da Raposa 2, dove ha avuto il suo primo contatto con i tifosi del Cruzeiro, radunati all'ingresso del centro di allenamento.

Nel pomeriggio, Gerson si è sottoposto a visite mediche presso il dipartimento sanitario di Toca e poi si è recato all'ospedale Orizonti, dove è stato sottoposto a tutti gli esami medici necessari.

Sabato mattina sono stati definiti i dettagli burocratici, oltre alle consuete valutazioni fisiche con il team tecnico del Cruzeiro. La prossima settimana, l'atleta sarà presentato alla stampa e inizierà a lavorare in vista della stagione 2026”.

Ole Gunnar Solskjaer è pronto per il suo primo incontro faccia a faccia con la dirigenza del Manchester United: oggi, sabato 10 gennaio, secondo Sky Sport è previsto il primo contatto di persona. Il suo non è comunque l'unico nome in lizza. Secondo l'emittente infatti Michael Carrick avrebbe già avuto un incontro con il club per parlarne.

L'interruzione del rapporto con Ruben Amorim è stata decisa lunedì e, nel mezzo, lo United ha già giocato una gara, pareggiata mercoledì sera contro il Burnley, in trasferta. Alla guida della squadra c'era Darren Fletcher, attuale tecnico ad interim della squadra dopo la separazione dal tecnico portoghese.

Ora l'obiettivo sembra essere quello di trovare il profilo giusto quantomeno per traghettare la squadra fino al termine della stagione. Ruud van Nistelrooy e l'attuale allenatore Fletcher sono stati presi in considerazione per il posto, ma sia Solskjaer che Carrick rimangono in prima linea nei piani dello United.

Tuttavia, il club rimane paziente riguardo al processo, con qualsiasi decisione che ora sembra improbabile venga presa prima della sfida di FA Cup di domenica contro il Brighton. Fletcher ha detto proprio ieri che non ha avuto nuovi colloqui sul suo futuro al Man Utd mentre si prepara per la sua seconda partita in panchina, contro il Brighton.