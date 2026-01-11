Le partite di oggi: il programma di domenica 11 gennaio
Weekend ricco di calcio in tutta Europa. In Serie A va in scena il 20° turno, con una domenica che culmina nel big match di San Siro tra Inter e Napoli. In serata, riflettori puntati anche sulla finale di Supercoppa di Spagna, un Clasico che assegna il primo trofeo dell’anno. Ecco il palinsesto completo di domenica 11 gennaio:
Bundesliga
15:30 Monchengladbach – Augusta
17:30 Bayern – Wolfsburg
Serie A
12:30 Lecce – Parma
15:00 Fiorentina – Milan
18:00 Verona – Lazio
20:45 Inter – Napoli
Serie B
15:00 Mantova – Palermo
17:15 Padova – Modena
Serie C – Girone A
14:30 Alcione Milano – Cittadella
14:30 Novara – Dolomiti Bellunesi
14:30 Virtus Verona – Arzignano
17:30 Lecco – Triestina
Serie C – Girone B
12:30 Livorno – Juventus U23
14:30 Carpi – Pianese
17:30 Arezzo – Pontedera
17:30 Perugia – Bra
17:30 Sambenedettese – Gubbio
20:30 Pineto – Guidonia
Serie C – Girone C
12:30 Casarano – Atalanta U23
14:30 Catania – Cavese
14:30 Monopoli – Siracusa
17:30 Casertana – Benevento
Eredivisie
12:15 Heerenveen – Feyenoord
14:30 G.A. Eagles – Sittard
14:30 Telstar – Ajax
16:45 Sparta Rotterdam – Heracles
Liga Portugal
16:30 Nacional – Santa Clara
19:00 Moreirense – Tondela
LaLiga
14:00 Vallecano – Maiorca
16:15 Levante – Espanyol
Supercoppa di Spagna – Finale
20:00 Barcellona – Real Madrid
