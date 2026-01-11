Il Milan in ansia per Rabiot: il francese ha preso una botta ed è a rischio per la Fiorentina

Impegnati nell’insidiosa trasferta al Franchi, contro la Fiorentina, questo pomeriggio alle 15:00, il Milan potrebbe dover fare a meno di Adrien Rabiot.

Come riferito da Sky Sport, infatti, il centrocampista francese dei rossoneri ha accusato botta durante l’allenamento di rifinitura, ha terminato anzitempo la seduta ed è in dubbio per la partita: deciderà lui, in base a come si sentirà nella mattinata di domenica, se scendere in campo o meno.

Preallertato Samuele Ricci, che potrebbe dunque affiancare Jashari e Loftus-Cheek in una mediana totalmente inedita. Anche Modric, infatti, potrebbe rimanere fuori per rifiatare.