Fiorentina, Parisi ringrazia Vanoli: "Mi ha ridato quella fiducia di cui avevo bisogno"

"Sarà importante l'approccio alla partita, soprattutto nei minuti che precedono il fischio d'inizio dove magari la concentrazione è un po' minore". Parla così a Sky Sport il terzino della Fiorentina, Fabiano Parisi, alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Conference League contro i polacchi del Rakow. "E' lì che bisogna fare lo step in più, perché quando si entra in campo è tardi. Anche l'anno scorso ci sono state partite di questo tipo, bisogna affrontarle con la giusta mentalità e determinazione. Contro queste squadre i dettagli fanno la differenza".

"Ho avuto tanta fiducia che all'inizio non avevo - continua Parisi parlando della personale stagione -, uno step che mi ha aiutato a livello di mentalità. Poi ovviamente ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, sappiamo la situazione che sta vivendo la Fiorentina, io sono consapevole e voglio aiutare la squadra e mettermi a disposizione del mister. Lo ringrazierò sempre - conclude Parisi riferendosi a Vanoli -, anche se non gliel'ho detto direttamente, mi ha ridato quella fiducia di cui avevo bisogno".