Conference League, il tabellone e tutto quello che c'è da sapere sul percorso della Fiorentina

Sorteggio parzialmente favorevole per la Fiorentina in Conference League, con l'urna di Nyon che ha assegnato i polacchi del Rakow agli uomini di Paolo Vanoli. Una pescata più abbordabile, ovviamente sulla carta, rispetto all'altra possibilità che portava allo Strasburgo.

Sullo sfondo c'è però l'insidia inglese: in caso di successo coi polacchi e di accesso ai quarti di finale, infatti, la Fiorentina incontrerà una fra AEK Larnaca e Crystal Palace, ovvero la grande favorita della competizione. Del Rakow, ha parlato l'ex direttore sportivo David Balda: "La Fiorentina è la chiara favorita per questa sfida. Il Rakow secondo me era molto forte soprattutto con il tecnico Marek Papszun (non è più alla guida della squadra da dicembre, quando è passato al Legia Varsavia n.d.r.), una squadra molto consistente in difesa, capace di ottenere risultati importanti anche in gare difficili grazie all'identità di gioco. La qualità c'è, ma non è una squadra così offensiva come lo Jagiellonia, per esempio. Per questo penso che per la Fiorentina sia una sfida leggermente meno complessa sulla carta rispetto all'ultima".

Il sorteggio degli ottavi di Conference League:

Lech Poznan - Shakhtar Donetsk

AZ Alkmaar - Sparta Praga

Crystal Palace - AEK Larnaca

Fiorentina - Rakow

Samsunspor - Rayo Vallecano

Celje - AEK Atene

Sigma Olomouc - Mainz

Rijeka - Strasburgo

Le date della Conference League:

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)