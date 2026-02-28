Conference League, il tabellone e tutto quello che c'è da sapere sul percorso della Fiorentina
Sorteggio parzialmente favorevole per la Fiorentina in Conference League, con l'urna di Nyon che ha assegnato i polacchi del Rakow agli uomini di Paolo Vanoli. Una pescata più abbordabile, ovviamente sulla carta, rispetto all'altra possibilità che portava allo Strasburgo.
Sullo sfondo c'è però l'insidia inglese: in caso di successo coi polacchi e di accesso ai quarti di finale, infatti, la Fiorentina incontrerà una fra AEK Larnaca e Crystal Palace, ovvero la grande favorita della competizione. Del Rakow, ha parlato l'ex direttore sportivo David Balda: "La Fiorentina è la chiara favorita per questa sfida. Il Rakow secondo me era molto forte soprattutto con il tecnico Marek Papszun (non è più alla guida della squadra da dicembre, quando è passato al Legia Varsavia n.d.r.), una squadra molto consistente in difesa, capace di ottenere risultati importanti anche in gare difficili grazie all'identità di gioco. La qualità c'è, ma non è una squadra così offensiva come lo Jagiellonia, per esempio. Per questo penso che per la Fiorentina sia una sfida leggermente meno complessa sulla carta rispetto all'ultima".
Il sorteggio degli ottavi di Conference League:
Lech Poznan - Shakhtar Donetsk
AZ Alkmaar - Sparta Praga
Crystal Palace - AEK Larnaca
Fiorentina - Rakow
Samsunspor - Rayo Vallecano
Celje - AEK Atene
Sigma Olomouc - Mainz
Rijeka - Strasburgo
Le date della Conference League:
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.