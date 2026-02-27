Live TMW Conference League, la Fiorentina evita lo Strasburgo e pesca il Rakow. Il tabellone degli ottavi

14.18 - Ecco il tabellone completo:

Ottavi

O1: Lech Poznan - Shakhtar Donetsk

O2: AZ Alkmaar - Sparta Praga

O3: Crystal Palace - AEK Larnaca

O4: Fiorentina - Rakow

O5: Samsunspor - Rayo Vallecano

O6: Celje - AEK Atene

O7: Sigma Olomouc - Mainz

O8: Rijeka - Strasburgo

Quarti

Q1: O1 - O2

Q2: O3 - O4

Q3: O5 - O6

Q4: O7 - O8

Semifinale

S1: Q1 - Q2

S2: Q3 - Q4

Finale

S1 - S2

14.17 - Finisce qui il sorteggio a Nyon.

14.16 - Ecco l'avversario della Fiorentina: sarà il Rakow. Il Rijeka invece trova lo Strasburgo.

14.15 - L'AZ si scontrerà con il Braga, mentre il Celje pesca l'AEK Atene.

14.14 - Il Lech Poznan sfiderà lo Shakhtar Donetsk, il Samsunspor invece si scontrerà con il Rayo Vallecano.

14.13 - Il Crystal Palace se la vedrà con l'AEK Larnaca, il Sigma Olomouc con il Mainz.

14.07 - Sarà Rui Patricio a sorteggiare le squadre che si sfideranno agli ottavi: "Fu davvero importante vincere il trofeo, la Roma è un grande, grande club".

14.01 - Iniziata la cerimonia, in questo momento vengono presentate le squadre che si sono qualificate agli ottavi.

13.55 - Chi sfiderà la Fiorentina? Rakow o Strasburgo sono le due possibili opzioni, ovviamente la prima opzione è quella più abbordabile per i viola di Paolo Vanoli.

13.50 - Il calendario degli ottavi di finale sarà disponibile questa sera. Il calendario dei quarti di finale e, in linea di massima, delle semifinali sarà comunicato il 20 marzo 2026, dopo le partite di ritorno degli ottavi di finale.

13.45 - Le date della Conference League

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)

13.40 - I possibili accoppiamenti

Parte sinistra:

Lech Poznan - Rayo Vallecano o Shakhtar Donetsk

AZ Alkmaar - AEK Atene o Sparta Praga

Crystal Palace - Mainz o AEK Larnaca

Fiorentina - Strasburgo o Rakow

Parte destra:

Samsunspor - Shakhtar Donetsk o Rayo Vallecano

Celje - Sparta Praga o AEK Atene

Sigma Olomouc - AEK Larnaca o Mainz

Rijeka - Rakow o Strasburgo

13.35 - Chi può sfidare chi? Di seguito nel dettaglio le squadre che parteciperanno alla cerimonia di oggi.

Teste di serie (prime otto classifica fase campionato): Strasburgo (FRA), Rakow (POL), AEK Atene (GRE), Sparta Praga (CZE), Rayo Vallecano (ESP), Shakhtar Donetsk (UKR), Mainz (GER), AEK Larnaca (CYP).

Non teste di serie (vincitrici degli spareggi): Lausanne-Sport (SUI), Crystal Palace (ENG), Lech Poznan (POL), Samsunspor (TUR), Celje (SVN), AZ Alkmaar (NED), Fiorentina (ITA), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE).

Inizierà alle 14 a Nyon il sorteggio del tabellone di Europa League, che stabilirà gli accoppiamenti per gli ottavi di finale e l'eventuale percorso che faranno le squadre impegnate nella competizione. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.