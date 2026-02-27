Conference League, la Fiorentina evita lo Strasburgo e pesca il Rakow. Il tabellone degli ottavi
14.18 - Ecco il tabellone completo:
Ottavi
O1: Lech Poznan - Shakhtar Donetsk
O2: AZ Alkmaar - Sparta Praga
O3: Crystal Palace - AEK Larnaca
O4: Fiorentina - Rakow
O5: Samsunspor - Rayo Vallecano
O6: Celje - AEK Atene
O7: Sigma Olomouc - Mainz
O8: Rijeka - Strasburgo
Quarti
Q1: O1 - O2
Q2: O3 - O4
Q3: O5 - O6
Q4: O7 - O8
Semifinale
S1: Q1 - Q2
S2: Q3 - Q4
Finale
S1 - S2
14.17 - Finisce qui il sorteggio a Nyon.
14.16 - Ecco l'avversario della Fiorentina: sarà il Rakow. Il Rijeka invece trova lo Strasburgo.
14.15 - L'AZ si scontrerà con il Braga, mentre il Celje pesca l'AEK Atene.
14.14 - Il Lech Poznan sfiderà lo Shakhtar Donetsk, il Samsunspor invece si scontrerà con il Rayo Vallecano.
14.13 - Il Crystal Palace se la vedrà con l'AEK Larnaca, il Sigma Olomouc con il Mainz.
14.07 - Sarà Rui Patricio a sorteggiare le squadre che si sfideranno agli ottavi: "Fu davvero importante vincere il trofeo, la Roma è un grande, grande club".
14.01 - Iniziata la cerimonia, in questo momento vengono presentate le squadre che si sono qualificate agli ottavi.
13.55 - Chi sfiderà la Fiorentina? Rakow o Strasburgo sono le due possibili opzioni, ovviamente la prima opzione è quella più abbordabile per i viola di Paolo Vanoli.
13.50 - Il calendario degli ottavi di finale sarà disponibile questa sera. Il calendario dei quarti di finale e, in linea di massima, delle semifinali sarà comunicato il 20 marzo 2026, dopo le partite di ritorno degli ottavi di finale.
13.45 - Le date della Conference League
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)
13.40 - I possibili accoppiamenti
Parte sinistra:
Lech Poznan - Rayo Vallecano o Shakhtar Donetsk
AZ Alkmaar - AEK Atene o Sparta Praga
Crystal Palace - Mainz o AEK Larnaca
Fiorentina - Strasburgo o Rakow
Parte destra:
Samsunspor - Shakhtar Donetsk o Rayo Vallecano
Celje - Sparta Praga o AEK Atene
Sigma Olomouc - AEK Larnaca o Mainz
Rijeka - Rakow o Strasburgo
13.35 - Chi può sfidare chi? Di seguito nel dettaglio le squadre che parteciperanno alla cerimonia di oggi.
Teste di serie (prime otto classifica fase campionato): Strasburgo (FRA), Rakow (POL), AEK Atene (GRE), Sparta Praga (CZE), Rayo Vallecano (ESP), Shakhtar Donetsk (UKR), Mainz (GER), AEK Larnaca (CYP).
Non teste di serie (vincitrici degli spareggi): Lausanne-Sport (SUI), Crystal Palace (ENG), Lech Poznan (POL), Samsunspor (TUR), Celje (SVN), AZ Alkmaar (NED), Fiorentina (ITA), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE).
Inizierà alle 14 a Nyon il sorteggio del tabellone di Europa League, che stabilirà gli accoppiamenti per gli ottavi di finale e l'eventuale percorso che faranno le squadre impegnate nella competizione. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.
