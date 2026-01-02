De Zerbi difende Aubameyang: "Le polemiche del Gabon non ci riguardano, contenti di lui"

Pierre-Emerick Aubameyang è a disposizione dell’Olympique Marsiglia per la sfida di Ligue 1 contro il Nantes, nonostante le polemiche nate in Gabon dopo l’eliminazione precoce delle Panthères nella Coppa d’Africa. Il 36enne attaccante, arrivato al torneo con una lesione alla coscia, era stato inizialmente convocato con riserva e poi sollevato dall’ultima partita contro la Costa d’Avorio per ragioni fisiche.

Roberto De Zerbi, tecnico dell’OM, ha difeso pubblicamente il suo giocatore, sottolineando come il club non abbia mai criticato Aubameyang, né come atleta né come persona: "Contro il Monaco ha giocato tutto il match con un problema alla gamba. Abbiamo inviato un fisioterapista in Gabon per seguirlo. Le polemiche con il selezionatore gabonese non ci riguardano", ha dichiarato venerdì in conferenza stampa.

Il tecnico italiano ha parlato anche della decisione drastica di non convocare più l'ex giocatore di Arsenal e Borussia Dortmund, presa dopo il fallimento: "Se loro non lo vogliono, io sono ben felice di tenerlo con noi", ha aggiunto De Zerbi, confermando la disponibilità dell’attaccante per la partita di domenica. Aubameyang stesso aveva risposto alle critiche sui social con sobrietà, riconoscendo che i problemi della squadra erano più profondi di lui come singolo giocatore. Con il Gabon eliminato al primo turno dopo tre sconfitte, la vicenda ha sollevato polemiche sia mediatiche che politiche, ma l’OM appare intenzionato a tutelare il suo leader offensivo, garantendogli supporto medico e piena fiducia per il prosieguo della stagione.