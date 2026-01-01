Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Incredibile in Gabon: il Governo licenzia tutti, sospende la nazionale e fa fuori Aubameyang

Incredibile in Gabon: il Governo licenzia tutti, sospende la nazionale e fa fuori Aubameyang
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 14:52Calcio estero
Dimitri Conti

Ribaltone che ha dell'incredibile in Gabon, dove la sconfitta rocambolesca subita in rimonta nell'ultima partita della fase a gironi della Coppa d'Africa, in cui la Costa d'Avorio è riuscita a ribaltare dallo 0-2 al 3-2 finale, costa il posto al commissario tecnico, a qualche giocatore e per il momento all'intera selezione.

In che senso? Nelle scorse ore è arrivata una decisione molto forte da parte del Ministro dello Sport del Gabon, comunicata tramite una nota ufficiale dai toni decisamente pesanti: "Tenuto conto della disonorevole prestazione delle Pantere nella Coppa delle Nazioni Africane 2025, e considerando la dimostrazione di valori contrari all'etica e alla virtù che contraddistinguono la nostra Repubblica, il Governo decide di sciogliere lo staff tecnico, sospendere la selezione nazionale fino a nuovo ordine e di escludere per sempre i giocatori Bruno Ecuele Manga e Pierre Emerick Aubameyang. In conclusione, il Governo invita la Federcalcio del Gabon a prendersi tutte le sue responsabilità".

Una decisione scioccante, insomma, quella che ha preso il Governo del Gabon e che va ben oltre il 'semplice' esonero del commissario tecnico Thierry Moyouma, come di solito accade. Perdendo con la Costa d'Avorio ieri sera, il Gabon ha messo insieme tre sconfitte in altrettante partite del suo raggruppamento di Coppa d'Africa.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
