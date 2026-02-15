Cremonese-Genoa 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin (88' Floriani), Thorsby, Payero (59' Grassi), Maleh, Pezzella (72' Barbieri); Vardy (58' Bonazzoli), Djuric (72' Sanabria). All.: Nicola
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (72' Martin), Malinovskyi, Frendrup (89' Amorim), Ellertsson, Messias (72' Baldanzi); Vitinha (60' Ekuban), Colombo (72' Ekhator). All.: De Rossi
Arbotro: Sozza
Ammoniti: Pezzella (C), Terracciano (C)
