Classifica Serie A, scatto salvezza del Parma. Passettino per Genoa e Cremonese
Dopo le sfide di ieri ed il successo in rimonta delle 12.30 del Sassuolo sul campo dell'Udinese, la Serie A prosegue con le due sfide delle 15. Successo pesantissimo, in extremis, per il Parma in casa contro il Verona, mentre Cremonese e Genoa non vanno oltre lo 0-0. Questa la classifica aggiornata:
Inter 61
Milan 53*
Napoli 49*
Roma 46*
Juventus 46
Atalanta 42
Como 41*
Lazio 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Bologna 30*
Parma 29
Cagliari 28*
Torino 27*
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 21*
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15
una partita in meno
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l'orgoglio della Juve i sorrisi del derby d'Italia
