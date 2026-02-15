Cremonese-Genoa 0-0, le pagelle: Audero MVP, solo la traversa ferma Bonazzoli
Risultato finale: Cremonese-Genoa 0-0
CREMONESE
Audero 7 - Respinge tutti gli assalti nel primo tempo ed è monumentale sul tentativo di Norton-Cuffy. Chiamato meno in causa nella ripresa.
Terracciano 6,5 - La sua prestazione è in crescendo, dopo il primo quarto d'ora in difficoltà.
Baschirotto 6,5 - Gestisce al meglio le sortite offensive degli avversari, riuscendo a leggere le situazioni in anticipo e rischiando solo in una situazione, nel primo tempo, su Messias.
Luperto 6,5 - Il valore aggiunto della difesa di mister Nicola. Inserito perfettamente nei meccanismi difensivi della nuova squadra.
Pezzella 6 - Rimedia un giallo dopo appena 3' ma non si fa condizionare e mantiene un livello di prestazione sicuramente sufficiente. Dal 72' Barbieri 6 - Prova a riacquisire il ritmo di gioco con venti minuti di corsa e intensità.
Thorsby 6 - Partita non banale per il centrocampista, nella prima parte di stagione al Genoa. La sua gara, da ex, è buona.
Payero 5,5 - Schierato in cabina di regia, l'ex Udinese prova a dettare i tempi di gioco ma non riesce a dare fluidità alla manovra. Dal 60' Grassi 6 -
Maleh 6,5 - Impatto davvero positivo per il centrocampista nella nuova realtà. Sfiora anche il gol nella ripresa con un fendente dalla distanza.
Zerbin 5,5 - Timido l'approccio alla gara dell'esterno che non riesce ad esaltarsi con le sue qualità offensive. Dall'87' Floriani Mussolini sv
Vardy 5,5 - Non riesce a lasciare il segno nella gara. Particolarmente nervoso l'attaccante, sostituito dopo un'ora di gioco senza particolari lampi. Dal 60' Bonazzoli 6 - L'impatto con la gara non è il massimo ma nell'ultima azione di gioco sfiora il gol con una conclusione che si stampa sulla traversa.
Djuric 6 - Scelto quasi a sorpresa dal 1', l'attaccante non riesce a lasciare il segno nella sfida nel primo tempo, mentre nella ripresa sfiora il vantaggio. Dal 72' Sanabria 6 - Entra per dare vivacità al reparto ma fatica a mostrarsi nel match.
Davide Nicola 6 - Non rompe la maledizione del gol, con la traversa di Bonazzoli nel finale che aumenta i rimpianti, ma porta a casa un punto che comunque regala morale e consente di non perdere terreno con una diretta concorrente.
GENOA
Bijlow 6 - Chiamato poco in pausa nella prima frazione, nella ripresa risponde presente ai due tentativi degli avversari. Fortunato nell'ultima azione di gioco, con la traversa ad aiutare l'estremo difensore sulla conclusione di Bonazzoli.
Marcandalli 6 - Ingaggia un duello fisico con Vardy e lo limita come può, non dandogli spazi da sfruttare.
Ostigard 6 - Qualche piccolo errore in fase di impostazione, ma in marcatura sembra insuperabile in questo pomeriggio.
Vasquez 6,5 - Leader della difesa rossoblù, ha un buon impatto con il match e regala sicuramente una prestazione importante che consente ai suoi di non subire gol.
Norton-Cuffy 6 - Sfiora il gol nella prima frazione ed esalta i riflessi di Audero. Spinge meno nella ripresa, anche a causa della stanchezza, e viene richiamato in panchina. Dal 72' Martin 6 - Entra e fa quel che chiede il mister senza particolari spunti.
Malinovskyi 5,5 - Non è nella giornata con più ispirazione: alcuni errori non consentono di dare precisione al suo reparto.
Frendrup 6 - In cabina di regia è bravo a reggere il confronto con il centrocampo avversario. Aggressivo in marcatura, ricorre spesso all'anticipo senza paura. Dall'89' Amorim sv
Ellertsson 6 - Tatticamente prezioso, equilibra la squadra per tenerla corta ed è attento a scambiarsi con Messias per garantire supporto al reparto offensivo.
Messias 6,5 - Schierato dal 1', il giocatore mostra le proprie qualità e rende complicata la vita alla fase difensiva avversaria. Dal 72' Baldanzi 6 - Venti minuti di qualità per il talento ex Roma.
Vitinha 6 - Corre e prova a rendersi pericoloso in più di un'occasione, ma la precisione non è dalla sua parte. Resta comunque sufficiente la sua prova. Dal 60' Ekuban 5,5 - Si incaponisce in una delle sue prime azioni, mentre nel recupero non riesce a concludere al meglio.
Colombo 6 - Lotta come un leone nell'area di rigore, nonostante le marcature asfissianti. Come il suo compagno di reparto, resta propositivo per tutto il match. Dal 72' Ekathor 6 - Pochi i minuti a disposizione per fare la differenza.
Daniele De Rossi 6 - Scuote i suoi come può e, soprattutto nel primo tempo, sfiora a più riprese il vantaggio. Qualche dubbio sulla scelta di cambiare l'attacco, ma porta a casa un punto utile per la classifica e per il morale.