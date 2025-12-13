Inter, Chivu: "De Rossi capitano prima ancora della fascia. E' vero, leale e onesto"

Durante l'odierna conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato anche del suo rapporto con l'ex compagno di squadra Daniele De Rossi, oggi allenatore proprio del Grifone.

De Rossi ha detto che serve la partita perfetta, che gara dovete fare voi?

"Serve una partita perfetta anche per noi. Contano atteggiamento, voglia e approccio. Il Genoa ha ritrovato entusiasmo e punti".

Cosa portate come nuova scuola di allenatori? Cosa pensa di De Rossi?

"Potrei dire che abbiamo l'umiltà di dover imparare dai più bravi di noi e da chi ha esperienza. Dal punto di vista tattico abbiamo sempre cercato di rubare qualcosa. Stimo molto Daniele, abbiamo vissuto anni meravigliosi a Roma. Era capitano anche prima di portare la fascia. Si è subito messo a disposizione, ho sempre apprezzato la sua intelligenza umana e anche calcistica. Di lui posso solo parlare bene perché è vero, leale e onesto".

Cos'ha detto ai giocatori?

"Noi dobbiamo continuare a fare le nostre cose. Non dobbiamo perdere consapevolezza. Questo gruppo ha voglia e sa fare, ha anche voglia di essere dominante. La realtà del campo è diversa da quello che qualcuno vuole dire".