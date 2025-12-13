Inter, Chivu legge il ko col Liverpool: "Nonostante tutto per impegno e intensità abbiamo alzato il livello"

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa ha parlato anche della sconfitta in Champions League contro il Liverpool:

Come ha vissuto i giorni post Liverpool? Che cosa rappresenta la partita?

"Ho vissuto questi giorni con serenità perché siamo consapevoli del nostro lavoro. Noi in campo dobbiamo sempre mettere il meglio che abbiamo, a volte bisogna mettere anche qualcosa in più sotto ogni punto di vista. Nonostante tutto stiamo facendo una grande stagione e un gran campionato. Ci sono alti e bassi ma siamo fiduciosi e i risultati e le prestazioni si vedono".

Cosa chiedi alla squadra per migliorare?

"Chiedo tante cose, loro hanno voglia di fare. Siamo sempre partiti sotto la lente di ingrandimento. Dicevano che eravamo falliti e finiti ma siamo lì. Il gruppo ha sempre messo la faccia e queste sono cose importanti. Non era scontato. Siamo a dicembre e sappiamo che abbiamo margini di miglioramento. Non abbiamo perso fame per essere dominanti in Serie A ed Europa. Possiamo ancora migliorare".

Come mai non riuscite a rimontare? C'è una spiegazione?

"Noi abbiamo sbagliato il primo tempo con l'Udinese e il secondo tempo a Napoli. La squadra però è sempre stata lì. Abbiamo sempre cercato di mettere dentro al campo i nostri principi. Io mi prendo quello che è la nostra identità".

Con il Como avete speso molto, nel secondo tempo con il Liverpool avete pagato?

"Io dico che contro il Liverpool come impegno e intensità abbiamo raggiunto qualcosa in più. Non abbiamo abbassato il livello, poi è ovvio che la Champions League è diversa e nonostante rispetti molto il Como non sono il Liverpool. Noi come atteggiamento e gioco non siamo stati inferiori al Liverpool. Mi prendo tutto quello che di buono abbiamo fatto".