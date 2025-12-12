Genoa-Inter, le probabili formazioni: recupera Frendrup, c'è Zielinski in regia

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Inter (Domenica 14 dicembre, ore 18.00, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Genoa

Un dubbio di formazione per mister Daniele De Rossi. Il tecnico rossoblù dovrebbe confermare l’assetto che ha superato l’Udinese lunedì scorso ma in difesa resta l’incertezza legata a Ostigard. Qualora il norvegese non dovesse recuperare Otota dovrebbe essere confermato al centro del pacchetto arretrato a protezione della porta di Leali con Marcandalli e Vasquez ai lati. In mezzo al campo recupera Frendrup che prenderà il suo posto con Malinovskyi e Thorsby mentre Norton-Cuffy e Martin sino gli esterni. In attacco invece conservatissima la coppia formata da Vitinha e Colombo. (da Genova, Andrea Piras)

Come arriva l'Inter

L'Inter dopo il ko amaro in Champions League si tuffa nuovamente sul campionato e prepara la trasferta contro il Genoa. Contro i rossoblù Cristian Chivu si affida al consueto 3-5-2 con Sommer in porta e la difesa composta da Akanji, Bisseck e Bastoni. A centrocampo Zielinski in regia insieme a Barella e Mkhitaryan anche se scalpita Sucic. Sugli esterni Carlos Augusto e Dimarco. Davanti si va verso la conferma della coppia Lautaro-Thuram anche se Bonny potrebbe fare coppia con il Toro. (da Milano, Bruno Cadelli)