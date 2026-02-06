TMW Radio De Paola: "Juve, 3-0 bugiardo. Molti non vedevano l'ora che cadesse Spalletti"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, scatta l'ora del direttore Paolo De Paola.

Un commento del ko della Juve in Coppa Italia?

"In molti non vedevano l'ora. Non si aspettava altro di veder cadere uno come Spalletti che sta facendo bene. Non è una fotografia negativa, ma dell'esistenza di un calcio diverso, che può ottenere lo scopo con un approccio diverso e chapeau anche a quello. Spalletti è uno che nel turbinio di parole che usa, spiega calcio. Dopo un 3-0 del genere ha detto che la cosa difficile è spiegare ai giocatori cosa hanno sbagliato. E' un 3-0 molto bugiardo e spiegare ai giocatori questo è molto difficile. Aggiungo poi che se la squadra ha questa propensione offensiva, al primo cross puoi correre un rischio. E aggiungo ancora che da Conceicao, Locatelli, McKennie, Thuram vuole più cattiveria nella conclusione. Di occasioni ce ne sono state e non sono state sfruttate".

Il ko può avere dei riflessi in campionato?

"Una volta che l Juve ha riacquisito il quarto posto, in qualche modo un certo appagamento psicologico c'è stato, perché quello era un obiettivo fondamentale da raggiungere. Di sicuro si riprenderanno in campionato, che è l'obiettivo principale".

Sul momento in casa Lazio e le parole di Fabiani?

"E' un personaggio particolare, a volte mi ha lasciato perplesso. E' questo il momento per fare certe denunce riguardo quanto accaduto con Romagnoli? Si dovrebbe buttare acqua invece si getta benzina. E' stato un pasticcio enorme in cui tutti hanno responsabilitià".

Lazio, giusto che i tifosi continuino la protesta contro Lotito?

"Trovo gravissimo che si minaccino querele su un passaparola per certe iniziative. E' una protesta sacrosanta, è libero ognuno di decidere se andare allo stadio o meno. Non andare allo stadio per un tifoso è farsi male da solo, non solo un messaggio alla società. E' una contestazione civile assolutamente legittima".

Napoli e Inter, chi rischia di più tra Genoa e Sassuolo?

"Il Napoli, perchè De Rossi sta crescendo. E' un Genoa che può mettere un po' paura al Napoli".