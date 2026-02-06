TMW Radio Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A

E' il weekend di Genoa-Napoli e Sassuolo-Inter: chi rischia di più tra le due big di inciampare? Il parere degli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "C'è il rischio maggiore per il Napoli. Il Genoa difficilmente sbaglia la prestazione. Sarà impegnativa sotto il profilo dell'agonismo. Sarà pronto il Napoli? Non lo so ma troverà un brutto cliente".

Massimo Bonanni: "Che il Genoa abbia sempre fatto delle buone prestazioni è evidente. Il Napoli ora dovrà essere bravo a non perdere punti contro le medio piccole. Comunque sarà una partita durissima per tutte e due, perché gli azzurri in ogni caso rimangono molto competitivi".

Daniele Garbo: "Credo sia una partita dove chi ha più da perdere è il Napoli. Se perde ancora, i fantasmi di una mancata qualificazione alla Champions si materializzano. Il Napoli deve stare molto attento, nascerebbero polemiche dopo un nuovo ko".

Simone Braglia: "Non vedo rischi per entrambe, le vedo comunque vincenti. Potrebbe are più fatica il Napoli, per le difficoltà di rosa che ha. ma ora ha solo una competizione praticamente il Napoli, tolta la Coppa Italia".

Massimo Orlando: "La trovo molto difficile partita di Genova per il Napoli, per le assenze e per l'ambiente che troveranno. Il Napoli non sta bene, deve lottare per il quarto posto e deve vincere. L'Inter affronterà una squadra che gioca bene ma che lascia degli spazi che può sfruttare. Non vedo troppi pericoli".

Paolo De Paola: "Il Napoli, perchè De Rossi sta crescendo. E' un Genoa che può mettere un po' paura al Napoli".