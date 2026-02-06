Genoa-Napoli, le probabili formazioni: Amorim può esordire, Conte ritrova Rrahmani

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Napoli (Sabato 7 febbraio, ore 18.00, arbitra Massa, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Genoa

Conferme e un dubbio per mister Daniele De Rossi. Il tecnico rossoblù per la gara dovrebbe schierare la stessa squadra che ha ben figurato, seppur sconfitta in extremis, a Roma contro la Lazio con un unico dubbio. Potrebbe giocare dal primo minuto Alex Amorim in cabina di regia. Il centrocampista brasiliano é in ballottaggio con Ellertsson per un posto al fianco di Frendrup e Malinovskyi in mezzo al campo. Sulle facce laterali invece spazio a Norton-Cuffy e Martin mentre in difesa davanti a Bijlow ci saranno Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Nessun dubbio nemmeno in attacco con Vitinha che farà coppia con Colombo. (da Genova, Andrea Piras)

Come arriva il Napoli

Nuovo infortunio per il Napoli che a Genova dovrà fare a meno anche di Giovanni Di Lorenzo, che starà fuori per oltre due mesi. Le buone notizie arrivano da Rrahmani, pronto a riprendersi una maglia da titolare nella sfida di Marassi. Prova il recupero anche Milinkovic-Savic, ma il titolare dovrebbe essere ancora Meret nella difesa che sarà composta da Rrahmani, appunto, con Juan Jesus e Buongiorno. Conferma sulla destra per Gutiérrez, con Spinazzola a sinistra e Lobotka-McTominay al centro. Invariato anche l’attacco con Vergara ed Elmas alle spalle di Hojlund. Pronti a subentrare dalla panchina ci saranno Giovane e Alisson.

(da Napoli, Arturo Minervini)