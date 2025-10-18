Genoa-Parma, i convocati di Cuesta: tornano Hernani, Cremaschi e Valenti
Il Parma ha annunciato i 23 convocati che disputeranno la sfida di domani contro il Genoa, al Ferraris. Fuori Oristanio come annunciato da Cuesta. Tornano invece Hernani, Cremaschi e Valenti, il primo ristabilito dopo un lungo infortunio, il secondo reduce dal Mondiale e il terzo recuperato dopo i problemi fisici dell'ultimo mese. Di seguito le scelte del tecnico:
Portieri: Corvi, Rinaldi, Suzuki.
Difensori: Britschgi, Circati, Delprato, Løvik, Ndiaye, Troilo, Valenti.
Centrocampisti: Begić, Bernabé, Cremaschi, Estévez, Hernani Jr, Keita, Ordonez, Sørensen.
Attaccanti: Almqvist, Benedyczak, Cutrone, Djurić, Pellegrino.
