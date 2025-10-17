Genoa-Parma, le probabili formazioni: Cutrone-Pellegrino, in attacco Cuesta non cambia

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Parma (Domenica 19 ottobre, ore 15.00, arbitra Sozza, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Genoa

Operazione tre punti per il Genoa. Mister Patrick Vieira insegue la sua prima vittoria in campionato e lo fa con qualche dubbio di formazione. Il primo è in difesa con Ostigard che non è ancora al meglio e verrà valutato. Al suo posto al fianco di Vasquez potrebbe essere confermato ancora una volta Marcandalli mentre Norton-Cuffy e Martin formeranno il trio a protezione della porta difesa da Leali. A centrocampo non si tocca il duo composto da Frendrup e Masini mentre a destra girà Ellertsson a a sinistra possibile impiegato di uno fra Vitinha e Carboni, che bene hanno fatto nel test contro l’Entella della settimana scorsa, con Malinovskyi trequartista. Dubbio anche in avanti con Ekhator che potrebbe essere riconfermato al centro dell’attacco anche se potrebbero salire le quotazioni di Colombo. (da Genova, Andrea Piras)

Come arriva il Parma

Si avvicina la ripresa del campionato e sono molti i dubbi per mister Carlos Cuesta, soprattutto relativamente al modulo: proseguire col 3-5-2 o virare sul 4-3-2-1 provato in amichevole contro il Monza? Di sicuro il tecnico maiorchino ripartirà dai guantoni di Suzuki tra i pali. Nel caso di una linea a tre, sarebbe composta dai soliti Delprato a destra, Circati al centro e Ndiaye a sinistra, ma in un ipotetico schieramento a quattro il capitano si sposterebbe sulla destra, mentre il terzino sinistro sarebbe Lovik. Passando alla linea mediana, si alzano le quote di Nahuel Estevez in affiancamento a Keita, per garantire maggiore leadership in mezzo al campo. A completare il terzetto ancora Bernabé, libero però di avanzare in posizione più offensiva. Dubbi anche sulla possibile soluzione di Almqvist, che potrebbe partire come esterno a tutta fascia o come ala offensiva in caso di tridente. A completare l’attacco saranno ovviamente Cutrone (potenzialmente ala sinistra) e Pellegrino, cui sarà chiesto di reggere il peso dell’attacco. (da Parma, Edoardo Mammoli)