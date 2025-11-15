Spagna e Austria vedono i Mondiali 2026: doppietta di Arnautovic, Kvaratskhelia ko

Vincono sia Spagna e Turchia nel gruppo E: chi accederà direttamente ai Mondiali 2026 da primo del girone si deciderà solo all'ultima giornata, nello scontro diretto tra le Furie Rosse (+3 in classifica) e i ragazzi di Vincenzo Montella. Goleada della ciurma di De La Fuente ai danni della Georgia di Kvaratskhelia - Oyarzabal, Zubimendi, Ferran Torres e Oyarzabal sugli scudi nel 4-0 -, l'interista Calhanoglu e un'autorete di Chernev consegnano la vittoria agli ottomani (2-0).

Una doppietta dell'ex Inter (ora Stella Rossa) Marko Arnautovic trascina l'Austria e piega Cipro 2-0: ora si aspetta solo il risultato della Bosnia-Erzegovina, per capire se la ciurma del CT Rangnick potrà staccare il pass della Coppa del Mondo con un turno d'anticipo. Il Galles batte il Liechtenstein di misura con la rete di James.

I risultati delle 18

Georgia - Spagna 0-4

11' Oyarzabal (S), 22' Zubimendi (S), 34' F.Torres (S), 63' Oyarzabal (S)

Cipro - Austria 0-2

18' Arnautovic rigore (A), 56' Arnautovic (A)

Liechtenstein - Galles 0-1

62' James (G)

Turchia - Bulgaria 2-0

18' Calhanoglu (T), 84' autogol Chernev (T)

CLASSIFICA GRUPPO E

1. Spagna 15 punti

2. Turchia 12

3. Georgia 3

4. Bulgaria 0

CLASSIFICA GRUPPO J

1. Belgio 15 punti

2. Macedonia del Nord 13

3. Galles 13

4. Kazakistan 8

5. Liechtenstein 0

CLASSIFICA GRUPPO H

1. Austria 18 punti

2. Bosnia-Erzegovina 13

3. Romania 10

4. Cipro 8

5. San Marino 0