Frosinone, Kvernadze premiato in Georgia: è il miglior giovane del 2025

Nei giorni scorsi a Tblisi è andata in scena la tradizionale cerimonia di premiazione dei GFF Awards, i premi che la Federcalcio georgiana assegna ogni anno. Un evento a cui hanno partecipato, oltre al presidente della Federazione Levan Kobiashvili, anche il Primo Ministro della Georgia Irakli Kobakhidze, il Ministro dello Sport Shalva Gogoladze e il Sindaco di Tbilisi, l’ex milanista Kakha Kaladze.

Fra i premiati c’è stato anche un protagonista della nostra Serie B come l’esterno offensivo del Frosinone Giorgi Kvernadze che si è aggiudicato il premio di miglior giovane del 2025 ottenendo anche un premio in denaro di 15mila Lari, l’equivalente di circa 4600 euro.

Un importante riconoscimento per il classe 2003 che sta portando in alto il Frosinone con i suoi gol e le sue giocate: in questa stagione infatti Kvernadze ha messo segno tre reti in 18 presenze fra Coppa Italia e Serie B.