Dalla Serie B alla Nazionale, Frosinone: Palmisani titolare in U21, esordio per Kvernadze

Nel corso della pausa per le nazionali sono stati ben 41 i giocatori di Serie B che hanno preso parte alle gare delle rispettive rappresentative sia a livello di squadra maggiore sia a livello di Under. Analizziamo squadra per squadra come sono andati.

Sono stati quattro i giocatori che hanno salutato il Frosinone in questo periodo: tre per rispondere alla chiamata della nazionale maggiore e uno per l’Under 21. Si tratta del georgiano Giorgi Kvermadze, dei gabonesi Anthony e Jeremy Oyono e dell’azzurrino Lorenzo Palmisani.

L’esterno offensivo ha trovato spazio solo nella prima gara contro la Spagna, persa per 2-0, valida per le qualificazioni al Mondiale: Kvernadze è infatti subentrato nei minuti finali, facendo l’esordio con la Georgia, al posto di Mikautadze, mentre è rimasto in panchina per tutta la gara contro la Turchia dove è arrivata una sconfitta per 4-1. Per quanto riguarda i fratelli Oyono la pausa è andata molto diversamente: Antony ha infatti giocato tutta la gara contro il Gambia – vinta per 4-3 – mentre è entrato nell’intervallo giocando 45 minuti nella vittoria per 2-0 contro il Burundi; Jeremy invece è rimasto in panchina in entrambi gli incontri. Doppia presenza da titolare infine per Palmisani che ha difeso i pali della porta azzurra sia contro la Svezia sia contro l’Armenia, subendo solo una rete, venendo preferito a Martinelli e Mascardi.

I convocati:

Giorgi Kvernadze (Georgia): 21’ contro la Spagna; in panchina contro la Turchia

Anthony Oyono (Gabon): 90’ contro il Gambia; 45’ contro il Burundi

Jeremy Oyono (Gabon): in panchina sia contro il Gambia sia contro il Burundi

Lorenzo Palmisani (Italia U21): titolare e in campo per tutta la gara sia contro la Svezia sia contro l’Armenia