Matthäus consiglia Nagelsmann: "Il tempo degli esperimenti deve finalmente finire"

Lothar Matthäus, recordman di presenze in Nazionale, si è rivolto in termini chiari al Commissario Tecnico tedesco Julian Nagelsmann. In vista delle imminenti partite di qualificazione ai Mondiali contro Lussemburgo e Irlanda del Nord, il sessantatreenne ha chiesto maggiore coerenza sia nello schieramento che nella tattica della selezione tedesca. "Il tempo degli esperimenti deve finalmente finire. Sia a livello tattico che di personale. La squadra ha bisogno di amalgamarsi", ha detto a Sport BILD. "Anche la partita contro il Lussemburgo deve essere utilizzata per questo, perché i meccanismi si possono provare anche contro avversari più deboli".

L'allenatore Julian Nagelsmann, tuttavia, si trova ancora una volta ad affrontare importanti problemi di formazione in vista degli impegni internazionali. Cinque giocatori chiave – Marc-André ter Stegen, Jamal Musiala, Antonio Rüdiger, Kai Havertz e Tim Kleindienst – sono infatti assenti per infortunio. Inoltre, Nick Woltemade si è unito al gruppo in ritardo a causa di un'influenza.

Matthäus ha consigliato all'allenatore di adottare un sistema di gioco definito: "Raccomando la formazione 3-4-2-1 con due esterni a tutta fascia, simile all'assetto vincente del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Leroy Sané e Chris Führich, che possono giocare in quel ruolo, vengono attualmente usati raramente. Inoltre, Serge Gnabry si è recentemente evoluto in un giocatore più centrale, sentendosi più a suo agio in quella posizione o nelle mezzali".